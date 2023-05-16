Цена на данный момент может быть недействительной.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD подтвердила выпуск в этом квартале новых видеокарт Radeon RX 7000 среднего сегмента, нацеленных на широкий круг потребителей, но не уточнила точные сроки. Инсайдеры указывают на 25 мая, как на день начала продаж Radeon RX 7600, вполне вероятно — скорое появление этой модели предвещает пополнение каталога одной из канадских торговых сетей, сообщает VideoCardz. Сайт PC Canada уже перечисляет две модели от компаний Sapphire и MSI.

2 Источник: VideoCardz и PC Canada 1

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Во-первых, стоит отметить, что в соответствии с информацией в каталоге обе модели получили 8 ГБ видеопамяти, пока никаких сюрпризов. Во-вторых, есть предварительные цены, с большой вероятностью они не соответствуют действительности или очень неточные, тем не менее, модель Sapphire Pulse в каталоге присутствует с ценой около 452 канадских долларов или 337 долларов США, а модель MSI Mech 2X Classic — около 444 канадских долларов или 330 долларов США. По началу высказывались невероятно оптимистичные прогнозы о ценах на уровне 250 долларов США, но по последней информации, в Европе карты будут стоить около 350 евро. Что интересно, приставка Classic в наименовании модели MSI может указывать на применение системы охлаждения от прошлого поколения видеокарт.

Источники VideoCardz PC Canada 1, 2