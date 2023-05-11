Отметился вариант Sapphire Pulse.

По многочисленным слухам, видеокарты AMD Radeon RX 7600 должны поступить в продажу 25 мая. Ожидается, что модель получит графический процессор, в котором будут активны 32 вычислительных блока Compute Unit (CU), а также 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Недавно в Сети появилось фото коробок одной из моделей компании Sapphire, предположительно, карты уже поступают на склады торговых сетей, а значит действительно вскорости начнутся продажи. Теперь специалисты ресурса VideoCardz опубликовали несколько изображений самой видеокарты, модель Pulse получила уже знакомый дизайн с двухвентиляторной системой охлаждения, выполненной преимущественно в чёрном цвете.

реклама

Одна из фотографий подтверждает, что видеокарта получит 8-контактный разъём питания, обеспечивая в совокупности с PCIe до 225 Вт, но реальное энергопотребление новинки должно быть существенно меньше этого значения. Также Radeon RX 7600 приписывают поддержку только восьми линий стандарта PCIe Gen4.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается цен, в VideoCardz ожидают, что рассмотренная модель Sapphire Pulse будет в числе самых доступных с ценой около 300 долларов США, одновременно с этим французский ресурс Cowcotland утверждает, что в Европе видеокарта будет стоить 349 евро, если исходить из этой цены, то за вычетом налогов и с учётом конвертации курса, рекомендованная цена в США может составить около 250…260 долларов, как и предсказывали ранее.

Источники VideoCardz Cowcotland