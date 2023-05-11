По многочисленным слухам, видеокарты AMD Radeon RX 7600 должны поступить в продажу 25 мая. Ожидается, что модель получит графический процессор, в котором будут активны 32 вычислительных блока Compute Unit (CU), а также 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Недавно в Сети появилось фото коробок одной из моделей компании Sapphire, предположительно, карты уже поступают на склады торговых сетей, а значит действительно вскорости начнутся продажи. Теперь специалисты ресурса VideoCardz опубликовали несколько изображений самой видеокарты, модель Pulse получила уже знакомый дизайн с двухвентиляторной системой охлаждения, выполненной преимущественно в чёрном цвете.
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Одна из фотографий подтверждает, что видеокарта получит 8-контактный разъём питания, обеспечивая в совокупности с PCIe до 225 Вт, но реальное энергопотребление новинки должно быть существенно меньше этого значения. Также Radeon RX 7600 приписывают поддержку только восьми линий стандарта PCIe Gen4.
Что касается цен, в VideoCardz ожидают, что рассмотренная модель Sapphire Pulse будет в числе самых доступных с ценой около 300 долларов США, одновременно с этим французский ресурс Cowcotland утверждает, что в Европе видеокарта будет стоить 349 евро, если исходить из этой цены, то за вычетом налогов и с учётом конвертации курса, рекомендованная цена в США может составить около 250…260 долларов, как и предсказывали ранее.
- Источники
- VideoCardz
- Cowcotland