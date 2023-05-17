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Конфигурация GeForce RTX 4060 Ti частично подтверждается тестом Geekbench
Видеокарта опережает RTX 3060 Ti в OpenCL тесте.
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Запись в базе данных бенчмарка Geekbench частично подтверждает озвученную инсайдерами конфигурацию будущей новинки NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Отчёт указывает на наличие в графическом процессоре видеокарты 34 активных вычислительных блоков SM (Streaming Multiprocessors), что в соответствии с действующим соотношением функциональных блоков в архитектуре Ada Lovelace говорит о наличии 4352 CUDA ядер. Графический процессор работал на частоте 2,54 ГГц. Отчёт также указывает на совместимость с платформой вычислений CUDA 8.9, наличие 8 ГБ видеопамяти, набранной чипами 18 Гбит/с.

Источник: Geekbench

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Что касается результатов, в OpenCL тесте GeForce RTX 4060 Ti набрала 146170 баллов, что ставит видеокарту выше предшествующего варианта RTX 3060 Ti. Общий рейтинг Geekbench 5 недоступен после обновления бенчмарка до новой версии, но можно оценить записи, сохранившиеся в архиве на начало года, тогда средняя оценка RTX 3060 Ti составляла 120183 балла. Если судить по свежим результатам в базе данных, оценки могут достигать 133…137 тысяч баллов. Таким образом, RTX 4060 Ti может быть быстрее от 9% до 22%.

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Презентацию GeForce RTX 4060 Ti, обзоры и начало продаж ожидают на следующей неделе, 24 мая, официально это не подтверждено. На следующей неделе могут также анонсировать версию видеокарты на 16 ГБ и базовую RTX 4060, но их ожидают в июле.

Источники
Geekbench
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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