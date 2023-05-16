Компания внесла ясность в политику гарантийного обслуживания после недавней критики.

Похоже, компания Asus подверглась наибольшей критике со стороны технических блогеров в рамках расследований, посвящённых поиску причин выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache. Претензии специалистов обоснованы и связаны с неоднозначными решениями в новых обновлениях BIOS, регулировкой напряжений и внезапными изменениями в политике гарантийного обслуживания. Накануне Asus выпустила официальное объявление, затронув основные проблемы и вопросы, возникшие у потребителей и специалистов за последние недели, сообщает Tom’s Hardware.

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Во-первых, Asus заявляет, что на гарантию материнских плат AM5 не влияет установка недавних обновлений BIOS, включая бета-версии, выпущенные для устранения проблем с процессорами Ryzen 7000X3D: «Мы хотим прокомментировать обеспокоенность потребителей по поводу влияния недавних обновлений BIOS на гарантийное обслуживание материнских плат ASUS AM5. Мы заверяем, что как бета-версии, так и полностью проверенные обновления BIOS для материнских плат ASUS AM5 покрываются гарантией производителя».

Во-вторых, гарантия Asus сохраняется при активации профилей памяти AMD EXPO, Intel XMP и фирменных проприетарных профилей, предлагаемых Asus под названием Direct Overclock Profile (DOCP). Как отмечают специалисты, обычно гарантия производителя не покрывает использование этих технологий, поскольку технически они приравниваются к разгону, но Asus подтверждает, что в её случае активация профилей покрывается гарантией: «Гарантия на материнские платы ASUS AM5 также покрывает все конфигурации памяти AMD EXPO, Intel XMP и DOCP».

Asus сообщает, что последние обновления BIOS отвечают рекомендациям AMD по напряжениям: «Все последние обновления BIOS соответствуют новейшим рекомендациям AMD по напряжениям для процессоров серии AMD Ryzen 7000». Возможно, это действительно так, однако на практике специалисты выявили, что напряжение SOC при активации профилей AMD EXPO всё ещё может подскакивать до значений выше безопасного порога 1,3 В. Это было замечено при высокой нагрузке (тестировании Prime95) на платах Asus и Gigabyte, возможно, потребуются какие-то дополнительные корректировки, так что владельцам платформы нужно сохранять бдительность.

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По всем дополнительным вопросам относительно материнских плат Asus просит потребителей обращаться в службу поддержки.