Странности заметили на платах Asus и Gigabyte.

После выхода процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache на поверхность всплыли ранее неизвестные проблемы платформы AM5. Пожалуй, основной является завышенное напряжение SOC при активации профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO. Чувствительные к напряжениям 3D V-Cache процессоры такого не выдерживали и выходили из строя, обычные модели работали, но, вероятно, тоже с повышенным риском. Чтобы устранить проблему, AMD и производители материнских плат экстренно выпустили новые BIOS с прошивкой AGESA 1.0.0.7, где напряжение SOC было ограничено безопасным значением 1,3 В. Похоже, что ограничение работает не всегда или недостаточно хорошо, специалисты заметили, что на платах Asus и Gigabyte напряжение SOC всё ещё может превышать безопасное значение, сообщает Wccftech, не исключено, что это касается плат и других производителей.

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Компания Asus и её материнские платы подверглись критике со стороны YouTube блогера Gamers Nexus. Отбросив детали и подробности, стоит отметить, что новые бета-версии BIOS на базе AGESA 1.0.0.7 хотя и ограничивают напряжение SOC на уровне 1,3 В, при высокой нагрузке, например, в стресс тесте Prime95, оно может повышаться до 1,34 В — тестирование проводилось с BIOS версии 1410 на плате Asus ROG Crosshair X670E Hero. Аналогичную проблему специалисты Hardware Busters обнаружили и на материнской плате Gigabyte Aorus Master X670E с новым BIOS версии F10d, напряжение может подскакивать до 1,361 В. Это меньше, чем было до обновлений, но всё ещё выше безопасного порога 1,3 В.

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Вывод пока можно сделать один, в новых экстренных прошивках напряжение SOC всё ещё может превышать безопасное значение, так что владельцам платформы стоит задуматься, использовать ли вообще профили EXPO до выхода полноценного исправления, особенно, если речь идёт о 3D V-Cache процессорах.