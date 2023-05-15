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Linux 6.4 готовят к поддержке процессоров AMD Model 78h на базе Zen 4, вероятно, Ryzen 7040U и Z1
Приверженцы Linux смогут установить любимый дистрибутив на новый эффективный ноутбук или портативную консоль.
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В ядро Linux 6.4-rc2 готовятся внести исправления, направленные на реализацию поддержки новых процессоров AMD Family 19h Model 78h, сообщает Phoronix. Конкретное наименование моделей неизвестно, но с большой вероятностью это может быть недавно представленная серия мобильных процессоров Ryzen 7040U, а также её специализированное ответвление Ryzen Z1 для портативных игровых консолей. По представленной информации, исправления добавляют новый идентификатор модели в код amd_nb, а также в драйвер k10temp, что позволит переводить чип в состояние s2idle и отслеживать его температуру.

Источник: AMD и Wccftech

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AMD представила процессоры Ryzen 7040U в начале мая, в серию вошли четыре модели от 4-ядерного и 8-поточного Ryzen 3 7440U до 8-ядерного и 16-поточного Ryzen 7 7840U, также в презентации можно было заметить намёк на возможное появление в будущем модели Ryzen 9, но официальных комментариев по этому поводу не было. Две старшие модели, Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U, получили встроенный ИИ движок Ryzen AI и наиболее производительную интегрированную графику, в первом случае это Radeon 780M (12CU), во втором — Radeon 760M (8CU). Серия работает в диапазоне мощности 15…30 Вт. Что касается Ryzen Z1, было представлено две модели, Extreme и базовая, они уже дебютировали в игровых консолях ASUS ROG Ally и отлично проявили в себя требовательных играх и эмуляторах. О некоторых отличиях Ryzen Z1 рассказывалось ранее, они касаются диапазона и настройки энергопотребления, отсутствии Ryzen AI.

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Поддержка позволит установить Linux на устройства с новыми процессорами, в частности, игровые консоли ASUS ROG Ally, которые работают под управлением Windows 11. Было бы интересно установить на устройство SteamOS 3.0, которая поставляется со Steam Deck, но в свободном доступе дистрибутив пока не появился.

Источники
Phoronix
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#amd #linux #amd ryzen z1 #amd ryzen 7040u
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