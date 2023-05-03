Также данные AMD указывает, что старший чип быстрее Intel Core i7-1360P в играх и рабочих задачах.

В Сети уже долгое время ходят разговоры о новых процессорах AMD Ryzen 7040U с низким энергопотреблением, несколько моделей отметились в Geekbench, да и производители портативных игровых консолей уже намекали на применение этих чипов в своих новых устройствах, однако AMD не раскрывала никаких подробностей о новинках, даже анонса не было, но сегодня линейка наконец-то была представлена, сообщают The Verge, XDA Developers и Wccftech.

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Начальная линейка включает четыре модели с уровнем TDP в диапазоне 15…30 Вт:

Ryzen 7 7840U — 8/16; 3,3…5,1 ГГц; 24 МБ кэш-памяти; Radeon 780M 12CU до 2,7 ГГц; Ryzen AI

Ryzen 5 7640U — 6/12; 3,5…4,9 ГГц; 22 МБ кэш-памяти; Radeon 760M 8CU до 2,6 ГГц; Ryzen AI

Ryzen 5 7540U — 6/12; 3,2…4,9 ГГц; 22 МБ кэш-памяти; Radeon 740M 4CU до 2,5 ГГц

Ryzen 3 7440U — 4/8; 3,0…4,7 ГГц; 12 МБ кэш-памяти; Radeon 740M 4CU до 2,5 ГГц

Похоже, что это не все модели и в будущем линейка ещё расширится, по крайней мере, AMD упоминает на одном из слайдов модель Ryzen 9, которая тоже должна получить лучший в серии интегрированный графический процессор Radeon 780M. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие в моделях Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U встроенной технологии для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта Ryzen AI, две другие модели такого не предлагают. Журналисты отмечают, что APU Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1, представленные недавно и используемые портативными консолями ASUS ROG Ally, являются модификациями Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7540U соответственно.

AMD рассказала только о производительности Ryzen 7 7840U, заявив о превосходстве в рабочих приложениях не только над одним из лучших решений Intel в данном классе, 12-ядерным (4P+8E) Core i7-1360P с базовой мощностью 28 Вт и пиковой частотой 5,0 ГГц, но и над чипом Apple M2. В играх 7840U не оставляет шансов 1360P, демонстрируя преимущество от 30% в Dota 2 до 139% в Cyberpunk 2077.

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Сроки появления устройств на базе AMD Ryzen 7040U не уточняются, также компания пока не раскрыла данные об автономности устройств с этими чипами, однако данная информация должна появиться в ближайшее время.