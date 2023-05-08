Они очень похожи, но есть нюансы.

Недавно AMD представила линейку из двух процессоров Ryzen Z1 для портативных игровых устройств, а затем процессоры Ryzen 7040U с низким энергопотреблением, после чего стало понятно, что модели Z1 практически полностью повторяют несколько моделей серии 7040U. Хотя точные спецификации первых неизвестны, можно было предположить, что Ryzen Z1 Extreme является аналогом Ryzen 7 7840U, а базовый Ryzen Z1 — аналог Ryzen 3 7440U. Тогда возникает вопрос, стоило ли выпускать отдельную серию, тем более, что производители портативных консолей выбирают процессоры 7040U для своих новейших моделей. Оказывается, отличия между Z1 и 7040U всё-таки есть, какие — рассказал представитель AMD ресурсу Tom’s Hardware.

реклама

AMD Ryzen Z1 были настроены конкретно для применения в портативных игровых консолях. Во-первых, Z1 работают в диапазоне мощности 9…30 Вт, в то время как Ryzen 7040U — в диапазоне 15…30 Вт. Может показаться, что изменения не так значительны, однако инженерам пришлось перенастроить зависимости частот и напряжений, оптимизировать их для определённого применения и заново проверить работу APU в новом диапазоне — сложность этой работы не стоит недооценивать. Во-вторых, есть некоторые изменения «внутренностей», в Z1 отключён движок Ryzen AI для ускорения ИИ алгоритмов. Однако это применимо только к старшей модели Ryzen Z1 Extreme, поскольку в Ryzen 3 7440U этого движка и так не было.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Таким образом, основное отличие чипов в сниженной на 40% нижнем границе энергопотребления и оптимизированной зависимости частота-напряжение, что позволит повысить автономность устройства, уменьшить тепловыделение. Из первых обзоров устройств на базе Ryzen 7 7840U видно, что чип справляется с тяжёлыми играми даже на 15-ваттном лимите, так что для приемлемой производительности простых проектов должно хватить и 9 Вт.