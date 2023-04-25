ASUS представит портативную консоль в первой половине мая.

AMD неожиданно представила серию процессоров Ryzen Z1 для портативных игровых консолей. Серия состоит из двух моделей, Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme, которые сравнительно недавно отметились в базе данных Geekbench. AMD подтверждает, что ASUS первой использует новые процессоры в портативной игровой консоли ROG Ally, презентация которой ожидается 11 мая.

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В AMD Ryzen Z1 сочетаются процессорные ядра на базе архитектуры Zen 4 и интегрированная графика RDNA 3. Старшая модель с приставкой Extreme предлагает 8 ядер и 16 потоков, 24 МБ кэш-памяти, а также интегрированную графику с 12 вычислительными блоками Compute Units (CU). Базовая модель 6-ядерная и 12-поточная, предлагает 22 МБ кэш-памяти и куда менее производительную интегрированную графику, всего лишь на 4 блока CU.

По данным AMD, графика в Ryzen Z1 Extreme обладает теоретической вычислительной производительностью на операциях с числами одинарной точности около 8,6 Тфлопс, базовая версия — около 2,8 Тфлопс. Что касается игр, с масштабированием Radeon Super Resolution (RSR) из 720p в 1080p и при низких настройках графики Ryzen Z1 Extreme обеспечивает более 60 FPS в требовательных играх. При этом встроенная графика достойно смотрится и в нативном 1080p. Что удивительно, графика базовой версии Ryzen Z1 тоже отлично справляется с играми, опережая по вычислительной производительности Steam Deck, решение Valve использует 8 CU на базе RDNA 2, выдавая около 1,6 Тфлопс.

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Каждый процессор AMD Ryzen серии Z1 поддерживает USB4 для подключения новейших внешних устройств хранения и отображения, новейшие стандарты памяти LPDDR5 и LPDDR5X, а также полный набор технологий программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition, включая AMD Radeon Super Resolution, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, AMD Link и другие. Кроме этого, компания отмечает совместимость с Windows 11 и другими операционными системами, а также поддержку технологий интеллектуального управления питанием для увеличения времени автономной работы.