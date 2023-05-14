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ASUS ROG Ally обеспечивает отличную производительность в эмуляторах благодаря AVX-512 в Ryzen Z1
Можно играть в хиты Xbox 360 и PlayStation 3 при 30-60 FPS.
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Современным портативным консолям под силу даже сложные игры AAA класса, однако владельцев таких устройств зачастую привлекают старые игры, в частности, консольные хиты прошлых лет. Существуют эмуляторы, которые позволяют запускать на ПК игры от старых консолей PlayStation, Xbox и других, в последние годы такие проекты, как PCSX2, RPCS3, Xenia значительно продвинулись в развитии. Многие эмуляторы используют инструкции AVX-512 и, если процессор поддерживает их, это позволяет существенно повысить производительность. AMD внедрила поддержку AVX-512 в новые процессоры AMD Ryzen 7000 на базе Zen 4, в мобильных процессорах она тоже есть, в частности, в ответвлении Ryzen Z1 для портативных консолей. На данный момент Ryzen Z1 дебютировали в консолях ASUS ROG Ally, как и ожидалось, устройство отлично справляется с эмуляцией, зачастую даже при существенном лимите мощности.

Источник: ASUS

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ASUS ROG Ally была протестирована YouTube блогером ETA PRIME в наборе различных эмуляторов, в первую очередь можно отметить эмулятор консолей Wii и GameCube под названием Dolphin, который превосходно работает в 1080p с частотой кадров 60 FPS при ограничении мощности 9 Вт. К слову, такой низкий лимит мощности является одним из отличий Ryzen Z1 от стандартной серии 7040U. Эмулятор PSP аналогично не вызвал никаких проблем, а вот в PCSX2 (PS2) уже потребовалось повысить мощность чипа до 15 Вт, но это всё ещё в два раза меньше максимальной мощности. В эмуляторе Citra для 3DS тоже можно добиться 60 FPS в 1080p при энергопотреблении до 15 Вт.

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Полная мощность чипа потребуется для эмуляторов Xenia (Xbox 360) и RPCS3 (PS3), так в Red Dead Redemption 30 FPS достигаются при лимите на чипе 30 Вт с включённым V-Sync, полное энергопотребление системы при этом составляет около 45 Вт. God of War 3 на эмуляторе RPCS3 является одной из самых требовательных игр, но и здесь ROG Ally выдаёт 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, в отличие от Steam Deck, где производительность даже в 720p не назвать комфортной, около 15…25 кадров.

Источники
ETA PRIME, YouTube
Wccftech
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#asus #asus rog ally
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