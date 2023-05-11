В подарок три месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate

ASUS представила портативные игровые консоли ROG Ally, сегодня же открыв предварительные заказы, а в открытой продаже консоль появится 13 июня. Для тех, кто следит за новостями, основные характеристики устройств уже должны быть известны, старшая версия консоли (код модели RC71L-NH001W) основана на 8-ядерном и 16-поточном APU Ryzen Z1 Extreme с интегрированной графикой Radeon 780M, младшая (RC71L-NH002W) — на 6-ядерном и 12-поточном Ryzen Z1 с Radeon 740M. Пожалуй, сразу о ценах, рекомендованная цена более производительной консоли заявлена от 699 долларов США или 799 евро, для модели попроще — от 599 долларов или 699 евро. Покупатели также получают в подарок три месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate, консоли работают под управлением операционной системы Windows 11.

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В остальном модели похожи, обе оснащаются 7-дюймовым дисплеем с яркостью 500 нит, разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. Оперативной памяти используется 16 ГБ в двухканальном режиме, это достаточно быстрая LPDDR5-6400. Накопитель M.2 NVMe SSD с поддержкой PCIe Gen 4 в более дорогой версии имеет объём 512 ГБ, в базовой установлен вариант на 256 ГБ. Расширить хранилище можно с помощью карт памяти microSD UHS-II. Устройства получили аккумулятор 40 Вт·ч и 65-ваттную зарядку.

Инженеры ASUS оптимизировали охлаждение, размеры и вес консоли. Для охлаждения используется компактная система ROG Zero Gravity с двумя тонкими вентиляторами и радиаторами, а также тепловой трубкой. Из остального: наличие Wi-Fi 6E, динамиков Dolby Atmos, специально оптимизированное фирменное программное обеспечение Armoury Crate SE, которое позволяет настраивать контроллер, создавать игровые профили и многое другое.

Для ROG Ally доступны различные аксессуары и внешние видеокарты ASUS ROG XG Mobile, модель GC32 с Radeon RX 6850M XT стоимостью 799 долларов, а за 1999 долларов можно приобрести GC33 с мобильной версией GeForce RTX 4090.

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