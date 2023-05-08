Завтра станет доступно автоматическое обновление для браузера.

Завтра станет доступно автоматическое обновление веб-браузера Firefox до версии 113, но, если не терпится, новую версию уже можно скачать с серверов Mozilla, сообщают 9to5Linux и Deskmodder, также перечисляя основные нововведения. В новой версии добавили поддержку анимированных изображений AVIS, улучшили встроенный генератор паролей, который теперь может придумывать гораздо более сильные комбинации со специальными символами, а в окне просмотра видео «Картинка в картинке» появилась информация о продолжительности, удобные реализации перемотки и перехода к полноэкранному режиму.

Так выглядит новое окно режима «Картинка в картинке»

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Стоит отметить улучшение производительности и стабильности новой версии браузера при работе с программами для чтения с экрана, а также улучшенный импорт закладок из браузеров — Firefox теперь забирает с собой и фавиконы, чтобы пользователь мог сразу лучше ориентироваться в своих закладках. На Android обещают поддержку аппаратного декодирования AV1 и ряд улучшений элементов интерфейса для работы с документами в формате PDF. Что касается безопасности, были внедрены улучшения «песочницы» графического процессора в Windows, а также исправления, закрывающие различные уязвимости — о них официально станет известно завтра, а пока с изменениями можно ознакомится по ссылкам ниже.

Источники 9to5Linux Deskmodder