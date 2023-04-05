А стоит ли экономить ещё больше, выбирая A620?

Недавно AMD представила чипсет A620 — бюджетный вариант для платформы AM5. Он станет основой материнских плат с ценой от 85 долларов США, позволяя максимально сэкономить при сборке ПК на базе новой платформы. Но оправдана ли эта экономия? Платы A620 не поддерживают разгон процессора, судя по всему, нет и настроек PBO, Curve Optimizer, более того, ограничены возможности подсистемы питания — в первую очередь платы ориентированы на 65-ваттные процессоры.

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Хотя есть хорошо оснащённые платы A620 и, похоже, в некоторых случаях производители даже перестарались, модели B650 выглядят гораздо привлекательнее, тем более, что в продаже уже появились недорогие варианты. ASRock B650M-HDV/M.2 один из таких вариантов, о плате уже рассказывалось ранее, за рубежом она появилась по цене около 125 долларов США, предлагая подсистему питания 8+2+1 и PCIe Gen5 для основного M.2 накопителя.

Пожалуй, один из главных вопросов при рассмотрении таких плат, работа какого процессора возможна без перегрева подсистемы питания. Как выяснили специалисты Hardware Unboxed, проблем нет даже на флагманском AMD Ryzen 9 7950X. В подсистеме питания ASRock B650M-HDV/M.2 используются силовые каскады Vishay SIC-654 50 ампер, которые специалисты видели в более дорогой ASRock B650M PG Riptide.





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По умолчанию на ASRock B650M-HDV/M.2 установлен лимит температуры процессора 85°C, он отключается, даже без лимита плата достойно прошла все тесты: максимальный нагрев VRM в часовом стресс тестировании Cinebench R23 составил 79°C в хорошо продуваемом корпусе. Менее 1% отделяло систему от лучшей оценки многопоточной производительности. В играх также не было никаких нареканий, но здесь зачастую лучше платы GIGABYTE, которые по умолчанию устанавливают наименьшие задержки памяти. GIGABYTE тоже выпустила недорогую плату B650M K, специалисты планируют её протестировать.