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Подробности о платах AMD A620: ограничение мощности процессоров и отсутствие USB 3.2 Gen 2x2
Похоже, что лучше доплатить до B650.
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На неделе производители материнских плат представили решения AMD AM5 на базе чипсета A620, объявив о начале продаж. На удивление, AMD не уделила большого внимания событию и на момент написания сайт компании ещё не содержит характеристик чипсета, дополнительную информацию удалось получить профильным СМИ.

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Так стало известно, что рекомендованная цена плат A620 начинается от 85 долларов США. Столько стоят самые простые модели, которые, в частности, могут отличаться несколько упрощённой подсистемой питания без дополнительного охлаждения. Более оснащённые и дорогие варианты комплектуются радиаторами, предлагая больше возможностей, например, сетевые адаптеры 2,5 Гбит/с и модули беспроводной связи. Хотя известно, что возможности чипсета A620 ограничены, можно было предположить, что более дорогие варианты обеспечат полноценную работу даже старших процессоров, но оказалось, что это не совсем так.

Ресурс Tom’s Hardware получил официальную презентацию чипсета AMD A620 и она раскрывает ряд важных подробностей. Пожалуй, самое главное: материнские платы A620 в первую очередь ориентированы на эксплуатацию с 65-ваттными процессорами.

Источник: AMD и Tom's Hardware

В линейке процессоров AMD для платформы AM5 представлены три 65-ваттные модели: 12-, 8- и 6-ядерный Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 соответственно. Получается, что даже 3D V-Cache процессоры с базовым TDP 120 Вт могут полностью не раскрыть свой потенциал на платах A620, а некоторые рассчитывали на такое сочетание. Более мощные процессоры в материнские платы A620 установить можно, они будут работать, если поддержка реализована производителем в BIOS, однако из-за ограничений TDP производительность будет ниже, объясняет Tom's Hardware. AMD предупреждает о возможном падении многопоточной производительности на процессорах с TDP более 65 Вт, однако ожидает, что в играх влияние будет незначительным.

Таким образом, бюджетные материнские платы A620 выглядят неплохим решением для сборки систем на 65-ваттных процессорах AMD при жёстко ограниченном бюджете и при отсутствии чётких планов на дальнейший апгрейд в ближайшее время, но стоит дождаться тестов нагрева VRM и подробностей об отдельных моделях, не исключены сюрпризы от производителей, в хорошем смысле.

В ином случае лучше доплатить и приобрести B650, как показали тесты, даже недорогие платы на этом чипсете работают с флагманскими процессорами, а при покупке 65-ваттной модели можно будет включить PBO и получить производительность, близкую к аналогичному процессору с литерой X. Платы A620 не поддерживают ни разгон, ни PBO, ни оптимизацию графика напряжений, заявлен только разгон памяти с профилями EXPO до DDR5-6000. Если бы A620 позволял снижать напряжение PBO и Curve Optimizer, то за счёт настройки удачные экземпляры процессоров X можно было бы ужать по энергопотреблению без потери производительности, однако пока всё указывает на отсутствие этих возможностей.

Источник: AMD и Tom's Hardware
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В остальном, на платах A620 не будет USB 3.2 Gen 2x2, возможна реализация двух портов USB 3.2 10 Гбит/с и двух 5 Гбит/с, максимальное количество SATA — 4 штуки. Поддерживается до 32 линий PCIe Gen4, из которых 16 отводятся на основной слот для установки видеокарты.

Источники
AMD
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #материнские платы #amd ryzen 7000 #amd a620
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Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
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