Да ещё и с PCIe Gen5, потенциальный хит.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Во время презентации новой платформы AMD заявила, что стоимость новых материнских плат AM5 будет начинаться от 125 долларов США. Однако в реальности первые модели были намного дороже и не спешили дешеветь. В начале этого года компания сообщила, что работает с партнёрами над выпуском более доступных вариантов и они действительно появились. Например, ресурс Hardware Unboxed уже провёл сравнение недорогих плат, самая дешёвая на тот момент Gigabyte B650M DS3H за 150 долларов США оказалась вполне достойным выбором, справившись даже с Ryzen 9 7950X. Но сообщество все ещё ждёт обещанные модели за 125 долларов, похоже, дождались.

Презентация процессоров AMD Ryzen 7000 и платформы AM5. Источник: AMD, YouTube

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Рассказывая об экономических аспектах выбора асимметричной конфигурации 3D V-Cache в интервью изданию PCWorld, руководитель направления клиентского бизнеса AMD Дэвид Макафи (David McAfee) затронул и тему насыщения рынка бюджетными материнскими платами AM5, сообщив, что на американской торговой площадке Newegg наконец-то появилось предложение за 125 долларов. Действительно, новая плата ASRock B650M-HDV/M.2 по скидке предлагается за такую цену и похоже, что это самая дешёвая плата на данный момент. Её продажи начинаются 10 марта.

Несмотря на цену, плата оснащена очень достойно, уже достаточно будет того, что она поддерживает PCIe Gen5 для M.2 накопителя, чего нет у некоторых более дорогих вариантов. Основной слот расширения для установки видеокарты и вторичный M.2 поддерживают PCIe Gen4. Подсистема питания ASRock B650M-HDV/M.2 выполнена по схеме 8+2+1 и имеет дополнительное охлаждение. В остальном, присутствует сетевой адаптер 2,5 Гбит/с, возможность установки Wi-Fi модуля, на задней панели есть USB 3.2 Gen1 Type-C. Что касается оперативной памяти, есть пара слотов с поддержкой DDR5-6400 в разгоне. Плата однозначно претендент на звание лучшего выбора среди бюджетных решений.

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