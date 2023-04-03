Модули два в одном позволят увеличить скорость в два раза.

Требования к пропускной способности памяти растут всё быстрее, в частности, это следствие появления процессоров со всё большим количеством ядер. По данным ресурса ServeTheHome, компания Intel сохраняет чёткую тенденцию к увеличению пропускной способности на ядро. В случае AMD соотношение переменчиво, но что касается новых процессоров AMD EPYC 9004 семейства Genoa, за счёт увеличения количества каналов и скорости памяти сделан большой скачок относительно семейств Rome и Milan.

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Чтобы в дальнейшем поддерживать и увеличивать пропускную способность на ядро, ведутся различные разработки. Так SK hynix, Renesas и Intel совместно разработали модули DIMM на основе новой технологии Multiplexer Combined Ranks (MCR), которая позволяет одновременно задействовать оба ранга двухранговой памяти. Ожидается, что эффективная скорость первых таких модулей превысит 8000 МТ/с.

Теперь специалисты Tom’s Hardware узнали о сотрудничестве AMD и JEDEC для разработки модулей DIMM с похожей концепцией. Это модули с многоранговой буферизацией Multi-Ranked Buffered DIMM или сокращённо MRDIMM. Целью MRDIMM является удвоение пропускной способности существующих модулей за счёт применения конструкции с одновременным доступом к обоим рангам через специальный буфер или мультиплексор. В первом поколении MRDIMM ожидаются эффективные скорости 8800 МТ/с, а к третьему поколению, которое ожидают в 2030-х годах, скорости могут вырасти до 17600 МТ/с.

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Ранее стало известно, что на пути к вычислениям зетта масштабов AMD работает над новыми компоновками для многослойного вертикального объединения вычислительных блоков и памяти. Считается, что такой подход позволит снизить затраты энергии на доступ к памяти до 85%.