На конференции ISSCC 2023 генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассказала о тенденциях развития центральных и графических процессоров на пути к вычислениям зетта-масштаба. За последние 10 лет производительность суперкомпьютеров увеличивалась линейно, примерно в 2 раза каждые 1,2 года. Потребуется чуть более 10 лет для достижения производительности зетта масштабов в соответствии с этой тенденцией, но повышение эффективности нелинейно и при текущем уровне развития технологий для системы уровня Zettascale ориентировочно потребуется около 500 МВт энергии, для работы двух таких систем понадобится атомная электростанция. Наблюдаемого сейчас двукратного роста эффективности каждые 2,2 года недостаточно.
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Чем больше данных обрабатывается, тем больше потребность в объёме и пропускной способности памяти, что также способствует росту мощности. Память — одно из приоритетных направлений для повышения эффективности. Самым большим достижением в решении кризиса эффективности стало использование передовых технологий упаковки чипов, поэтому в будущих конструкциях микросхем продолжится объединение вычислительных блоков и памяти, что позволит снизить затраты энергии на доступ до 85%.
Компания показала компоновку, которая будет играть решающую роль в достижении производительности зетта-масштаба: максимально эффективное объединение вычислительных блоков и памяти, оптические межсоединения, фотоэлектроника, объединение более 13 чиплетов в вертикальной компоновке — объединение всего этого и других инноваций позволит AMD создать систему зетта-масштаба мощностью 100 МВт.
- Источники
- AMD
- ISSCC 2023, YouTube
- Wccftech