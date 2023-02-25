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В Hardware Unboxed выбрали оптимальные бюджетные платы для платформы AMD AM5
Практически все участники справились с тестами.
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Michael Dziedzic, Unsplash

Специалисты Hardware Unboxed протестировали 11 материнских плат AMD AM5 стоимостью до 220 долларов США и выбрали самый экономный вариант. Платы тестировали с 16-ядерным Ryzen 9 7950X, процессор охлаждался жидкостной 360-мм AIO системой. Тестовый стенд в просторном корпусе находился в комнате, где температура поддерживалась на уровне 21°C.

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В результате часового тестирования Cinebench R23 неудовлетворительные результаты по температуре подсистемы питания показали материнские платы Asus Prime B650-Plus и Prime B650M-A WiFi, температуры превысили 100°C. По умолчанию Prime B650M-A WiFi ограничивает мощность процессора, что позволяет удержать температуры на отметке 73°C, но результаты с такими ограничениями специалисты считают недействительными. Стоит отметить, что дополнительного обдува VRM не было. Ещё одной платой с ограничениями по умолчанию оказалась ASRock B650M PG Riptide WiFi, установлен лимит 75°C по температуре процессора, однако и без этого лимита плата показывает отличные результаты по температуре VRM — не более 71°C.

Источник: Hardware Unboxed, YouTube

По температурам все протестированные платы, кроме двух упомянутых вариантов Asus Prime, показали хорошие результаты, лидер — ASRock B650 Pro RS, температура не превысила 58°C. На 2% меньшая частота процессора наблюдалась на Gigabyte B650M DS3H, плата прошла тестирование VRM с максимальной температурой 78°C. Оценки в многопотоке Cinebench R23 между лучшей и худшей платой отличаются на 5,5%.

Не на всех платах удалось настроить DDR5-6000, ситуация корректируется с выпусками новых BIOS, например, стабильность памяти улучшилась с последними обновлениями на платах MSI. Платы Gigabyte заслужили отдельной похвалы рецензентов, поскольку автоматически выставляют более агрессивные задержки, сохраняя стабильность. Ожидаемо, платы MSI и Gigabyte показали наилучшую производительность в играх, пятёрка лидеров включает MSI Pro B650M-A WiFi, MSI Pro B650-P WiFi, Gigabyte B650/B650M Gaming X AX и B650M DS3H. Чем ещё отметились платы Gigabyte, так это гораздо более быстрым стартом системы, разница с другими моделями могла превышать два раза.

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По соотношению цены и возможностей специалисты порекомендовали обратить внимание на Gigabyte B650M DS3H, это самая доступная плата, при этом она прошла все тесты, работала с DDR5-6000 и была одной из самых быстрых в бенчмарках и играх. Но окончательный выбор зависит от соотношения цен в каждом конкретном регионе, например, ASRock B650M PG Riptide может быть лишь немного дороже, но выделяется рядом преимуществ, в числе которых поддержка PCIe Gen5 для SSD M.2 накопителя. В сравнении специалисты подробно рассмотрели особенности плат, рассказали о настройках памяти, выставляемых по умолчанию, а также производительности, материал будет крайне полезен, особенно тем, кто выбирает бюджетную плату для новой платформы.

Источники
Hardware Unboxed, YouTube
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#amd #материнские платы #amd ryzen
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