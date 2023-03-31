Отличный вариант для бюджетного перехода на AM5.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня производители материнских плат начинают сообщать о выпуске бюджетных решений AMD AM5 на базе чипсета A620. Только недавно за рубежом были замечены платы B650 по цене около 120 долларов США, теперь новый комплект на базе новейшей платформы AMD можно будет собрать ещё дешевле. Компания GIGABYTE представила материнские платы A620M GAMING X и X AX.

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Компания заявляет, что её решения A620 обеспечат оптимальные параметры работы памяти для новой платформы за счёт поддержки профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP. В разгоне пользователям доступны режимы работы до DDR5-6400. Платы обладают широким набором возможностей и могут стать лучшим выбором для тех, кто только планирует перейти на новейшую платформу AM5.

Среди особенностей плат конструкция для быстрой и удобной разблокировки PCI Express разъёма PCIe EZ-Latch, которая упростит замену видеокарты и позволит избежать случайного повреждения окружающих компонентов. Также заявлена поддержка технологии GIGABYTE Q-Flash Plus, которая позволяет обновлять BIOS без установки процессора.

GIGABYTE говорит о выпуске материнских плат A620 в форм-факторе от Micro ATX до Mini ITX, но на момент написания в каталоге компания появились две модели Micro ATX:

Они получили схему питания 8+2+1 с дополнительным охлаждением, шестислойную печатную плату, по четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 и один разъём M.2 PCIe Gen4 x4 с радиатором для установки твердотельного накопителя. На задней панели присутствует один USB 3.2 Gen 2, три USB 3.2 Gen 1, один из которых Type-C, пара USB 2.0, видеовыходы DP и HDMI, порт PS/2, аудиовыходы. Модель GAMING X AX поставляется с модулем беспроводной связи Wi-Fi 6E.

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За рубежом продажи начинаются сегодня.

Источники GIGABYTE