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Рекомендованные цены на материнские платы AMD A620 начинаются от 85 долларов США
Теперь собрать современную платформу AMD AM5 станет дешевле.
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Tomas Malik, Unsplash

Производители материнских плат сегодня представляют самые бюджетные решения AMD AM5 на базе чипсета A620. Официального пресс-релиза от компании AMD пока не появилось, в официальном сообществе на момент написания тоже тихо, уведомления получили крупные СМИ, о чём рассказал немецкий ресурс Planet 3DNow!, процитировав официальное письмо:

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«Сегодня компания AMD объявила о выпуске нового чипсета A620. Он позволяет потребителям получить мощь процессоров Ryzen 7000 вместе с возможностями и производительностью платформы AM5 при цене от 85 долларов США…»

Теперь известна начальная цена плат A620, но, вероятно, озвученный ценник получат совсем простые варианты. Цены на свои модели A620 назвала компания ASUS, так модель PRIME A620M-A стоит 139 евро — это с учётом налогов, в отличие от цены в долларах. За эти деньги плата предлагает подсистему питания с охлаждением и пару разъёмов M.2 с поддержкой PCIe Gen4 x4.

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Специалисты ресурса отмечают, что хоть AMD и указывает доступность с сегодняшнего дня, в каталогах торговых площадок новые решения пока не спешат появляться. Также в официальном письме AMD отметила, что A620 суммарно поддерживает до 32 линий PCIe Gen4.

Источники
Planet 3DNow!
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#amd #amd am5 #amd a620
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