Теперь собрать современную платформу AMD AM5 станет дешевле.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Tomas Malik, Unsplash

Производители материнских плат сегодня представляют самые бюджетные решения AMD AM5 на базе чипсета A620. Официального пресс-релиза от компании AMD пока не появилось, в официальном сообществе на момент написания тоже тихо, уведомления получили крупные СМИ, о чём рассказал немецкий ресурс Planet 3DNow!, процитировав официальное письмо:

реклама «Сегодня компания AMD объявила о выпуске нового чипсета A620. Он позволяет потребителям получить мощь процессоров Ryzen 7000 вместе с возможностями и производительностью платформы AM5 при цене от 85 долларов США…»

Теперь известна начальная цена плат A620, но, вероятно, озвученный ценник получат совсем простые варианты. Цены на свои модели A620 назвала компания ASUS, так модель PRIME A620M-A стоит 139 евро — это с учётом налогов, в отличие от цены в долларах. За эти деньги плата предлагает подсистему питания с охлаждением и пару разъёмов M.2 с поддержкой PCIe Gen4 x4.

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Специалисты ресурса отмечают, что хоть AMD и указывает доступность с сегодняшнего дня, в каталогах торговых площадок новые решения пока не спешат появляться. Также в официальном письме AMD отметила, что A620 суммарно поддерживает до 32 линий PCIe Gen4.