ASUS представила три материнские платы на базе бюджетного чипсета AMD A620. В первую очередь стоит отметить более продвинутые в серии TUF Gaming — это A620M-Plus и её вариант с комплектным модулем Wi-Fi 6. Платы оснащаются охлаждением зоны VRM, предлагают для установки накопителей M.2 два разъёма с поддержкой PCIe Gen4 x4 и сетевой адаптер 2,5 Гбит/с. На задней панели не видно разъёма USB Type-C, но его можно подключить с передней панели корпуса, речь идёт о Gen1 варианте 5 Гбит/с.
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Ещё одна представленная ASUS материнская плата — более доступный и универсальный вариант Prime A620M-A. Плата тоже предлагает охлаждение зоны VRM, пару разъёмов M.2 PCIe Gen4 x4, но сетевой адаптер у неё гигабитный, нет усиления PCI Express слота под видеокарту. Внимание на себя обращает аналоговый видеовыход D-Sub, который позволит подключить старые мониторы, в бюджетном сегменте это очень полезно.
Все платы выполнены в формате Micro-ATX, поддерживают фирменную технологию BIOS FlashBack, которая позволяет обновить прошивку без процессора — требуется только блок питания и флэшка с файлом прошивки. За рубежом платы уже доступны в продаже, для Европы заявлены следующие цены:
- TUF GAMING A620M-PLUS WIFI 169 EUR
- TUF GAMING A620M-PLUS 149 EUR
- PRIME A620M-A-CSM 139 EUR
- Источники
- ASUS