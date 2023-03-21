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Производительность мобильного AMD Ryzen 9 7845HX в разгоне приближается к уровню настольного 7900X
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Источник: AMD

AMD недавно дала старт продажам ноутбуков на базе своих самых производительных мобильных процессоров Ryzen 7045HX (Dragon Range), фактически это настольные Ryzen 7000 в корпусе BGA и оптимизированные для ноутбуков. Похоже, что несмотря на ограничения конструкции, производительность мобильных Ryzen 7045HX действительно можно довести до уровня настольных аналогов. Один из владельцев нового ноутбука ASUS ROG с 12-ядерным процессором Ryzen 9 7845HX поделился результатами тестов до и после дополнительной настройки на китайском форуме ChipHell, сообщает Wccftech, результаты в Cinebench R23 удалось поднять практически до уровня настольного Ryzen 9 7900X.

Источник: ChipHell и Wccftech

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По умолчанию Ryzen 9 7845HX потребляет до 110 Вт энергии под нагрузкой, работая на тактовых частотах до 5,25 ГГц в одноядерном и до 4,7 ГГц в многоядерном режиме. При этом многоядерная оценка мобильного чипа в Cinebench R23 составляет около 25000 баллов, типичный результат настольного Ryzen 9 7900X — около 29400 баллов. Ноутбуки ASUS ROG позволяют активировать более агрессивный режим работы с повышенным лимитом мощности 130 Вт и технологией Maximum Frequency Boost, также разблокирован ручной разгон и настройки PBO2, Curve Optimizer. Тюнинг и ручной разгон позволил пользователю добиться рабочих частот 5,45 ГГц и 5,1 ГГц при одноядерной и многоядерной нагрузке соответственно, оценку в Cinebench R23 удалось поднять на 14% — до 28542 баллов.

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При этом специалисты отмечают фантастическую эффективность процессора, в режиме ожидания он требовал около 13 Вт в разгоне и не более 10 Вт при работе на стандартных настройках.

Источники
ChipHell
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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