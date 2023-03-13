В начале года AMD представила серию процессоров Ryzen 7045HX семейства Dragon Range для высоко-производительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. «Самый производительный мобильный процессор в мире», Ryzen 9 7945HX, теперь доступен для покупки, объявил Джейсон Банта (Jason Banta) из AMD в недавнем видео на YouTube, сообщает Guru3D. Семейство Dragon Range объединяет четыре модели, из которых Ryzen 9 7945HX является самой производительной: 16 ядер с пиковой тактовой частотой 5,4 ГГц. В числе других моделей 12-, 8- и 6-ядерые варианты — у всех пиковая частота превышает или равна 5,0 ГГц.
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На зарубежных торговых площадках уже появились первые ноутбуки на базе AMD Ryzen 9 7945HX от компании ASUS, представлены различные конфигурации в фирменной линейке ROG, таких моделей, как Zephyrus Duo 16, Strix SCAR и Strix G17. Цены доходят до 5000 долларов США за конфигурации с мобильной NVIDIA GeForce RTX 4090 и это не предел.
По данным AMD, в играх Ryzen 9 7945HX в среднем на 10% быстрее 24-ядерного и 32-поточного Intel Core i9-13950HX, при этом максимальное преимущество, которое можно увидеть на официальном графике, составляет 45% в Rainbow Six Siege, в Cyberpunk 2077 быстрее на 32%. Мобильный флагман AMD отметился и в PassMark, вернув AMD на первое место в рейтинге, пишет Notebookcheck. Преимущество Ryzen 9 7945HX над Core i9-13980HX в многопоточных нагрузках составило 26,6% — 61985 баллов против 48954 баллов у флагмана конкурента. В однопотоке можно объявить ничью, новинка AMD набрала чуть-чуть больше баллов.
Превью ноутбука ASUS Zephyrus Duo 16 (GX650) появилось на YouTube канале 普普通通Tony大叔, автору которого удалось получить в Cinebench R23 оценки 33446 баллов в многопотоке и 1942 в однопотоке. По данным CG Director, настольный Ryzen 9 7950X в этом тесте набирает около 38165 и 2059 баллов соответственно.
- Источники
- Guru3D и AMD, YouTube
- Notebookcheck и PassMark
- 普普通通Tony大叔, YouTube