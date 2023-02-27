В таком случае подключение накопителя PCIe Gen5 не будет влиять на основной слот для подключения видеокарт.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Madhuvan Yadav, Unsplash

На прошлой неделе появились очередные слухи о сдвигах в планах Intel по выпуску процессоров будущих поколений. Компания опровергает информацию такого рода, заявляя, что график остаётся прежним. В соответствии с озвученными планами, выпуск процессоров Meteor Lake запланирован на этот год. Однако, как уже отмечалось ранее, нет точной информации, процессоры какого сегмента появятся на рынке первыми, возможно, это будут мобильные решения. Опять-таки, по слухам, настольные процессоры могут задержаться до второго квартала следующего года. Об этом слышал и Twitter* инсайдер под псевдонимом @leaf_hobby, на прогнозы которого ссылается ресурс TechPowerUp, что может быть интереснее, инсайдер рассказал о некоторых характеристиках настольной платформы Meteor Lake-S.

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По представленной информации, настольные Meteor Lake-S будут поддерживать 20 линий PCIe Gen5 — это на 4 линии больше чем у Raptor Lake-S, что позволит подключать твердотельные накопители нового поколения, не жертвуя линиями слота расширения для установки видеокарты. Ещё процессор должен обеспечить поддержку 4 линий PCIe Gen4. Предполагаемый флагманский чипсет следующего поколения Z890 предложит 24 линии PCIe Gen4 и поддержку Wi-Fi 7 — нового стандарта беспроводной сети с теоретической максимальной пропускной способностью более 40 Гбит/с.

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Что ещё интересно, @leaf_hobby утверждает об упоминании совместимости с Windows 12 — новой операционной системе прочат выход к концу 2024 года, а недавно её упоминание заметили в программном обеспечении для виртуализации. Среди возможных конфигураций процессоров инсайдер называет варианты 6P+8E и 6P+16E.

Источники @leaf_hobby TechPowerUp * заблокирован в РФ