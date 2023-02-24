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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На этой неделе тайваньские источники успели распространить информацию о намерениях Intel задержать размещение заказов на выпуск 3-нм компонентов для своих центральных процессоров на предприятиях TSMC до четвёртого квартала текущего года. Это, по некоторым оценкам, сместило бы выход на рынок клиентских процессоров поколения Meteor Lake до второго квартала следующего года.

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Источник изображения: Intel

Как поясняет сайт Tom’s Hardware, на одном из мероприятий главе Intel Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) с плохо скрываемым раздражением пришлось опровергать слухи о задержке начала выпуска 3-нм компонентов силами TSMC. По словам главы процессорного гиганта, всё идёт по плану — процессоры Meteor Lake, если опираться на январские заявления Гелсингера, должны быть представлены до конца текущего года.

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Более того, нет у Intel проблем и с освоением технологии Intel 3, которая будет применяться ею для самостоятельного изготовления серверных процессоров Granite Rapids и Sierra Forrest. По своим параметрам она близка к 5-нм техпроцессу TSMC. Слухи о задержках в реализации планов, по словам Гелсингера, возникали и в отношении техпроцесса Intel 4 (7-нм), но они в итоге не подтвердились. Так же будет и на этот раз, как убеждён глава компании.