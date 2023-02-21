В этом году Intel собирается представить процессоры Meteor Lake 14-го поколения, что было неоднократно подтверждено компанией, однако точные планы остаются неизвестными, в частности, какие процессоры появятся первыми, настольные или линейка для ноутбуков. Вокруг Meteor Lake много слухов, с самого начала инсайдеры не исключали, что процессоры будут ориентированы только на мобильные платформы, но со временем появлялись различные намёки на подготовку настольной линейки. Теперь Wccftech сообщает со ссылкой на Twitter* информатора @OneRaichu, что Meteor Lake-S перепрофилировали и добавили к мобильной линейке P, иными словами, настольные процессоры могли отменить. Однако есть и другая информация.
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Авторы ресурса Benchlife ознакомились с публикацией издания DigiTimes, где со ссылкой на отчёты участников тайваньского рынка ПК говорится об очередных изменениях в планах Intel. Теперь настольные процессоры Meteor Lake-S якобы запланированы на второй квартал 2024 года, в этом году, ориентировочно в четвёртом квартале, ожидаются процессоры Meteor Lake для ноутбуков, а также обновлённая линейка Raptor Lake Refresh. В отчёте также упоминается, что Arrow Lake дебютирует в четвёртом квартале 2024 года, а дальнейший план включает выпуск семейств Panther Lake в 2025 году и Nova Lake в 2026 году.
В свою очередь, ComputerBase ссылается на англоязычный отчёт DigiTimes, отмечая информацию о переносе Intel на четвёртый квартал 2024 года заказов 3-нм продукции у TSMC. Предполагается, что техпроцесс N3 используется в процессорах Arrow Lake для производства одной или нескольких плиток. Если информация о переносе верна, то процессоры Arrow Lake не стоит ожидать ранее середины 2025 года, считают специалисты ComputerBase и допускают, что перестановки и сдвиги планов могут действительно привести к отмене какой-либо из линеек в следующем поколении процессоров.
- Источники
- Wccftech и @OneRaichu, Twitter*
- BenchLife и DigiTimes
- ComputerBase и DigiTimes
- * заблокирован в РФ