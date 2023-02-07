Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Стала известна производительность Intel Core i7-13790F в тесте CPU-Z и стоимость на рынке Китая
Процессор, скорее всего, останется эксклюзивом для китайского рынка.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Накануне в Китае заметили появление процессоров Intel Core i5-13490F и i7-13790F. Модели не были анонсированы компанией глобально и, скорее всего, являются эксклюзивом для китайского рынка, как и i5-12490F прошлого поколения. На вчерашний день многие характеристики 13790F были неизвестны, теперь же появились некоторые сведения и о спецификациях, и о производительности, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдеров @Zed__Wang и @wxnod.

реклама

Подтверждается, Core i7-13790F — 16-ядерный процессор, сочетающий производительные P- и эффективные E-ядра по формуле 8P+8E. Это та же конфигурация, что и у стандартного 13700F. Более того, максимальные частоты у моделей одинаковы и составляют 5,2 ГГц и 4,1 ГГц для P- и E-ядер соответственно. Основное отличие 13790F в большем на 3 МБ размере кэш-памяти 3-го уровня — всего у процессора 33 МБ L3. Что касается производительности, 13790F набирает примерно 836 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и 12140 баллов в многопоточном, что немного больше показателей 13700F.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В Китае модель стоит 2999 юаней и для местного рынка это ненамного дороже стандартного 13700F, за который просят 2899 юаней. Для тех, кто желает приобрести данную модель из-за рубежа, покупка может быть уже не такой выгодной, всё зависит от стоимости базовой модели в местных магазинах, отмечают специалисты.

Источники
@Zed__Wang и @wxnod
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Meteor Lake получат повышенную на 50% эффективность
APU AMD Phoenix 2 c урезанным iGPU RDNA 3 заметили в коде Coreboot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
12
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
10
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
9
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
12
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
+
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Steam опубликовал данные по железу пользователей
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
58
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
22
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
26
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
74
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:30
ты уже в ноябре наприкидывал.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
хахахер
14:30
не совсем,там больше крест красный был
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:29
блеать. укр учит носителя его наречию. сюр. "Впервые именно на казахской земле была приручена дикая лошадь, и всадники, овладевшие особой тактикой ведения войн, появились на просторах Великой степи."...
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
lokky7
14:28
С какого бодуна Atomic Heart стала российской? Патриотический угар жопку жжёт?))
Главные игры февраля 2023 года
Spambomber_34
14:28
Шура, поезжайте в Куев: https://youtu.be/smfylqeFHgY
Австрийский полковник признался - экипажи для танков уже "есть", это воюющие на Украине наемники
Johan_888
14:27
Как пирсинг, на чём? сам додумай :)
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
Vadim Osipenko
14:25
Хотя чего там нового разве что конструкцыя и средства порожения
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Шамиль Джанболатов
14:25
Там ещё с прошивкой надо возиться чтобы комп загружался с pci-e, как помню, и не со всеми так получится
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Johan_888
14:25
Может они в добровольческие отряды записываются? Столько "голодных" мужиков должен кто-то "кормить".
«После Украины на карте Польша!» - заявил Рамзан Кадыров
Vadim Osipenko
14:24
Интересно сколко из 4 уйдет в США на изучение 1 или все 4 не боиться помех ха ха кабель в кучу км обрыв перебитие и привет новая разработка
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем