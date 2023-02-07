Накануне в Китае заметили появление процессоров Intel Core i5-13490F и i7-13790F. Модели не были анонсированы компанией глобально и, скорее всего, являются эксклюзивом для китайского рынка, как и i5-12490F прошлого поколения. На вчерашний день многие характеристики 13790F были неизвестны, теперь же появились некоторые сведения и о спецификациях, и о производительности, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдеров @Zed__Wang и @wxnod.
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Подтверждается, Core i7-13790F — 16-ядерный процессор, сочетающий производительные P- и эффективные E-ядра по формуле 8P+8E. Это та же конфигурация, что и у стандартного 13700F. Более того, максимальные частоты у моделей одинаковы и составляют 5,2 ГГц и 4,1 ГГц для P- и E-ядер соответственно. Основное отличие 13790F в большем на 3 МБ размере кэш-памяти 3-го уровня — всего у процессора 33 МБ L3. Что касается производительности, 13790F набирает примерно 836 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и 12140 баллов в многопоточном, что немного больше показателей 13700F.
В Китае модель стоит 2999 юаней и для местного рынка это ненамного дороже стандартного 13700F, за который просят 2899 юаней. Для тех, кто желает приобрести данную модель из-за рубежа, покупка может быть уже не такой выгодной, всё зависит от стоимости базовой модели в местных магазинах, отмечают специалисты.
- Источники
- @Zed__Wang и @wxnod
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ