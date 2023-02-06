Только недавно сообщалось о подготовке процессора Intel Core i5-13490F для китайского рынка, как его уже заметили в продаже на торговой площадке JD.com. На момент написания цена не указана, либо площадка скрывает значение от незарегистрированных пользователей, но, по утверждению VideoCardz, изначально процессор стоил 1599 китайских юаней, что примерно равно 186 долларам США по текущему курсу. Возможно, эта цена недействительна, ибо в таком случае процессор даже дешевле стандартной версии 13400F у того же продавца.
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Что может быть интереснее, на площадке появилась ещё одна необычная модель, Core i7-13790F, в прошлом поколении такой компания не выпускала. Точные характеристики остаются неизвестными, как и цена, поскольку на данный момент процессор замечен только в составе комплектов с материнской платой. По приблизительным подсчётам, 13790F может стоить около 370 долларов.
Специалисты считают, что появление новых моделей может помочь Intel быстрее реализовывать производимые чипы, которых в новом поколении, как минимум, три: H0 только с шестью производительными P-ядрами; C0 для создания процессоров с конфигурацией вплоть до 8P+8E; B0 — новый кристалл Raptor Lake, позволяющий создавать конфигурации вплоть до 8P+16E.
- Источники
- JD.com
- VideoCardz