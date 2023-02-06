Первые результаты будущей линейки Intel Sapphire Rapids для рабочих станций довольно неплохие, но нужно ещё поднажать.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сегодня Intel официально сообщила о проведении на будущей неделе презентации процессоров для рабочих станций Xeon W (Sapphire Rapids). В одной из категорий, Xeon W-3400, будут представлены многокристальные процессоры, они предложат до 56 ядер, поддержку 8-канальной DDR5 и 112 линий PCIe Gen5. Один из таких процессоров только что был замечен Twitter* блогером @9550pro в базе данных бенчмарка V-Ray 5, 24-ядерный и 48-поточный W7-3455 набрал 26240 баллов в одном из тестов, работая на частоте около 3,1 ГГц. По слухам, базовая частота модели 2,5 ГГц, а максимальная 4,8 ГГц, так что не исключено, что процессор работал не на пике возможностей.

реклама

Тем не менее, по текущим данным, конкурирующий 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX в этом бенчмарке может похвастаться на 17% более высокой средней оценкой 30700 баллов, минимальная 29103 балла, максимальная 31716 баллов. Процессор работал на частоте около 4,2 ГГц. Также может заинтересовать оценка 28-ядерного Intel Xeon W-3275M (Cascade Lake), средняя 24070 баллов, максимальная около 26269 баллов. В то же время единственный результат 32-ядерного Xeon W-3365 (Ice Lake) составил 27417 баллов. Обе эти модели работали примерно на той же частоте 3,1…3,2 ГГц

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Первые результаты показывают, что новинки должны быть ощутимо быстрее моделей Intel Xeon Workstation поколения Cascade Lake и Ice Lake, но справятся ли с AMD Ryzen Threadripper PRO, пока непонятно. В последнем случае на стороне Intel поддержка более быстрой памяти DDR5 и более быстрого интерфейса PCIe Gen5, так что Sapphire Rapids в плане возможностей всё же выглядит интереснее.