Сегодня Intel официально сообщила о проведении на будущей неделе презентации процессоров для рабочих станций Xeon W (Sapphire Rapids). В одной из категорий, Xeon W-3400, будут представлены многокристальные процессоры, они предложат до 56 ядер, поддержку 8-канальной DDR5 и 112 линий PCIe Gen5. Один из таких процессоров только что был замечен Twitter* блогером @9550pro в базе данных бенчмарка V-Ray 5, 24-ядерный и 48-поточный W7-3455 набрал 26240 баллов в одном из тестов, работая на частоте около 3,1 ГГц. По слухам, базовая частота модели 2,5 ГГц, а максимальная 4,8 ГГц, так что не исключено, что процессор работал не на пике возможностей.
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Тем не менее, по текущим данным, конкурирующий 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX в этом бенчмарке может похвастаться на 17% более высокой средней оценкой 30700 баллов, минимальная 29103 балла, максимальная 31716 баллов. Процессор работал на частоте около 4,2 ГГц. Также может заинтересовать оценка 28-ядерного Intel Xeon W-3275M (Cascade Lake), средняя 24070 баллов, максимальная около 26269 баллов. В то же время единственный результат 32-ядерного Xeon W-3365 (Ice Lake) составил 27417 баллов. Обе эти модели работали примерно на той же частоте 3,1…3,2 ГГц
Первые результаты показывают, что новинки должны быть ощутимо быстрее моделей Intel Xeon Workstation поколения Cascade Lake и Ice Lake, но справятся ли с AMD Ryzen Threadripper PRO, пока непонятно. В последнем случае на стороне Intel поддержка более быстрой памяти DDR5 и более быстрого интерфейса PCIe Gen5, так что Sapphire Rapids в плане возможностей всё же выглядит интереснее.
- Источники
- benchmark.chaos.com
- W7-3455
- W-3365
- W-3275M
- Threadripper PRO 5965WX
- @9550pro, Twitter*
- * заблокирован в РФ