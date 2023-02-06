Ожидается, что новинки предложат для рабочих станций до 56 ядер.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Intel официально подтверждает, что долгожданные процессоры Xeon W для рабочих станций будут представлены 15 февраля, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в Twitter*. Презентации уделено большое внимание, запланирована прямая трансляция, серия ожидаема и представляет интерес для энтузиастов, создателей контента и профессионалов, которые нуждаются в высокой вычислительной мощности, больших объёмах быстрой оперативной памяти и широких возможностях подключения. По сравнению с предыдущей серией Xeon WS трёхлетней давности изменения ожидаются грандиозные.

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Новая серия объединит процессоры с совершенно новой архитектурой, большим количеством ядер и поддержкой новых стандартов. По слухам, запланировано до 17 процессоров, разделённых на серии Intel Xeon W3400 и W2400 — обе должны поддерживаться будущими материнскими платами W790.

Предполагаемые характеристики будущей линейки (по слухам). Данные: VideoCardz

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Официально озвученная дата презентации совпадает с информацией из предыдущих слухов, которые также указывали на публикацию обзоров 22 февраля, появление моделей в продаже в марте и апреле. Прямая трансляция начнётся в 9:00 по тихоокеанскому времени (PT).

Источники @intelcreate, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ