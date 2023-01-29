Первыми стали жаловаться владельцы ноутбуков, которые часто прибегают к андервольтингу для снижения энергопотребления и нагрева.

В сети стали появляться сообщения владельцев ноутбуков на базе современных процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake о невозможности понижения напряжений ниже стандартных спецификаций. Андервольтинг часто используется для снижения энергопотребления, тепловыделения и оптимизации производительности.

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В одной из тем на Reddit пользователь под псевдонимом u/toniyevych рассказывает, что после недавних обновлений BIOS потерял возможность понижать напряжение Core i9-12900HK на своём ноутбуке Dell XPS 17, настройки в BIOS и сторонних программах игнорируются. Пользователь выяснил, что с этим сталкиваются и владельцы настольных ПК, а также нашёл объявление компании HP, где говорилось, что ситуация связана с «… новым ограничением микрокода ADL и обновлением Intel Extreme Tuning Utility (XTU), которое не позволяет устанавливать напряжение ниже напряжения по умолчанию из соображений безопасности Microsoft. Intel также отключила настройки отрицательного смещения напряжения в Intel XTU …». Представитель HP отметил, что в компании занимаются поиском и разработкой новых способов регулировки напряжения.

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Как объясняет владелец ноутбука уже в своём Twitter*, ограничение появилось с обновлением микрокода 0x42C и, вероятно, является более жёсткой мерой для защиты от уязвимостей наподобие Plundervolt, использующих манипуляции с напряжением. Для управления напряжением программному обеспечению, Intel XTU в частности, требуется доступ к регистрам MSR для записи смещений. Ранее Intel внедрила для борьбы с Plundervolt настройку CFG Lock, которая защищала регистры MSR от записи. Производители готовых систем могли включать защиту по умолчанию и скрывать настройку от пользователей, но даже в таких случаях продвинутые владельцы могли отключить CFG Lock путём прямого редактирования BIOS. Кроме этого, блокировать запись MSR может компонент защиты Windows «Изоляция ядра». Теперь же любые отрицательные смещения напряжения игнорируются, как и состояние старых настроек защиты, говорится в серии твитов.