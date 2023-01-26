Пробуем разобраться на основе материала AMD.

Andre Taissin, Unsplash

AMD посвятила новый материал на страницах сообщества видеокартам Radeon RX 7000 и 6000 серии, попытавшись объяснить, почему сейчас они как никогда привлекательны для приобретения. В частности, компания рассмотрела среднюю производительность моделей в различных сегментах, а также рассчитала количество кадров на каждый доллар, чтобы можно было лучше понять целесообразность затрат на покупку того или иного адаптера. Конечно же, по производительности новейшие видеокарты RDNA 3 впереди всех, но самое ли это выгодное приобретение? В разрешении 4K новейшая Radeon RX 7900 XT на 7% быстрее RX 6950 XT, но стоит на 29% дороже, если судить по рекомендованным ценам компании на сегодняшний день.

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AMD честно отражает на графиках, что RX 6950 XT отрисовывает больше кадров на каждый доллар. Так в разрешении 1080p показатель FPS/$ составляет 0,395 для модели RX 7900 XT и 0,484 для модели RX 6950 XT. Как считает VideoCardz, с точки зрения оправданности вложений, серия RX 6900 может быть гораздо лучшим выбором, особенно если найти в продаже по хорошей скидке модель RX 6900 XT. Может быть, но не стоит забывать, что от будущих обновлений драйверов и новых технологий видеокарты RX 7900 могут извлечь больше выгоды, чем предыдущие поколения и в конечном итоге ситуация поменяется в пользу более современных решений.

Инженеры AMD внесли много изменений в архитектуру RDNA 3, которая поддерживает аппаратное ускорение операций с матрицами. А это означает, что архитектура лучше предшественников будет решать задачи с применением искусственного интеллекта (ИИ), возможно, это скажется на работе следующей версии технологии масштабирования FSR 3, которая, как ожидается, станет ответом на NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров. Частотный потенциал видеокарт очень большой, в будущем это тоже может стать ещё одним направлением для оптимизаций и извлечения ещё большей производительности. Так что дополнительные инвестиции в новую серию могут быть оправданы. Из других полезных нововведений также стоит отметить наличие в Radeon RX 7900 аппаратного ускорения кодирования AV1.

Для справедливости стоит обратить внимание на нюансы и проблемы, с которыми столкнулась новая серия видеокарт, так в части эталонных вариантов Radeon RX 7900 XTX выявлены проблемы с системой охлаждения: из-за нехватки хладагента в испарительной камере она не справляется с отводом тепла. Повышенное энергопотребление в простое наблюдается при подключении мониторов с большим разрешением и окончательно эту проблему не могут победить уже в нескольких выпусках драйверов, над которыми, похоже, работает вся команда AMD — ибо для старых видеокарт новые драйвера не выходят уже более месяца. Новая серия также приготовила неприятный сюрприз для энтузиастов блокировкой лазеек и возможностей, которые годами использовались для разгона и оптимизации, от этого пострадало и стороннее ПО.

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Что касается более доступных решений нового поколения, ситуация на рынке стабилизировалась, чтобы компании могли рассматривать возможность их выпуска, но вполне вероятно, что они появятся, когда запасы видеокарт предыдущего поколения иссякнут.