Старший вице-президент и генеральный директор графического подразделения AMD, Скотт Херкельман (Scott Herkelman) подтвердил изданию PCWorld на выставке CES 2023, что проблемы некоторых эталонных вариантов видеокарт Radeon RX 7900 XTX действительно связаны с недостаточной заправкой испарительных камер хладагентом. AMD получила сообщение об этом в конце декабря и сразу же приступила к расследованию, которое длилось две недели.
- Проблема с потерей производительности действительно есть, в некоторых сценариях, отмечает Херкельман. Очевидно, что, если температура достигает предела в 110°C, будет наблюдаться так называемый тепловой троттлинг.
- Проблеме подвержена небольшая партия испарительных камер и это действительно связано с недозаправкой хладагентом. Таким образом, количество затронутых видеокарт не должно быть значительным, проблеме подвержены только эталонные варианты Radeon RX 7900 XTX.
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Эталонные Radeon RX 7900 XTX, подверженные перегреву и тепловому троттлингу, подлежат замене, для этого владельцам таких видеокарт необходимо обратиться к AMD или партнёрам компании. Со слов Херкельмана, видеокарты в наличии есть и компания знает, как отличить варианты без описанного дефекта.
- Источники
- PCWorld, YouTube