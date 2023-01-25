Для игры есть одна подтверждённая проблема.

AMD тоже выпустила накануне новый графический драйвер Adrenalin Edition 23.1.2 для поддержки свежих релизов, но он снова предназначен только для видеокарт Radeon RX 7900, на которых сейчас сосредоточено наибольшее внимание, а также не имеет статус WHQL. Поддержка была внедрена для игры Forspoken, релиз которой состоялся вчера, а днём ранее появились обзоры прессы. Мнение об игре пока складывается неоднозначное, в момент написания на OpenCritic средняя оценка ведущих изданий — 69 баллов из 100. Внедрена поддержка компилятора IREE для MLIR интерфейса Vulkan, а также дополнительных расширений этого графического API.

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В выпуске были исправлены следующие проблемы:

Программное обеспечение AMD: Adrenalin Edition могло не запускаться, выдавая ошибку Delayed Write Failed на операционной системе Microsoft Windows 11 22H2

В игре SpaceEngine наблюдались проблемы с производительностью и временем загрузки

В игре Emergency 4 наблюдалось исчезновение или мерцание текстур

В списке известных проблем всё также присутствует повышенное энергопотребление в простое при подключении дисплеев с высоким разрешением и частотой обновления, а также статтеры при воспроизведении видео. Известна проблема и для Forspoken, статтеры могут появиться при включении динамического разрешения. Остаётся нерешённой проблема в UNCHARTED 4: A Thief’s End. Также возможно появление статтеров в Sea of Thieves, искажений изображения в Battlefield 4 при выборе высокого и ультра качества постобработки, критические ошибки при открытии премиальных золотых паков в FIFA 23. Может наблюдаться сниженная производительность в VR играх, а в некоторых приложениях невозможно выбрать максимальный битрейт для кодирования выше 100 Мбит/с.

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Как отмечает TechPowerUp, серия Radeon RX 6000 не получает обновлений драйверов уже более месяца. Ситуация обсуждалась ещё в прошлом выпуске драйверов, по слухам, скоро в AMD должны объединить ветки драйверов и вернуться к общим пакетам для всех видеокарт.

Источники AMD TechPowerUp