AMD тоже выпустила накануне новый графический драйвер Adrenalin Edition 23.1.2 для поддержки свежих релизов, но он снова предназначен только для видеокарт Radeon RX 7900, на которых сейчас сосредоточено наибольшее внимание, а также не имеет статус WHQL. Поддержка была внедрена для игры Forspoken, релиз которой состоялся вчера, а днём ранее появились обзоры прессы. Мнение об игре пока складывается неоднозначное, в момент написания на OpenCritic средняя оценка ведущих изданий — 69 баллов из 100. Внедрена поддержка компилятора IREE для MLIR интерфейса Vulkan, а также дополнительных расширений этого графического API.
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В выпуске были исправлены следующие проблемы:
- Программное обеспечение AMD: Adrenalin Edition могло не запускаться, выдавая ошибку Delayed Write Failed на операционной системе Microsoft Windows 11 22H2
- В игре SpaceEngine наблюдались проблемы с производительностью и временем загрузки
- В игре Emergency 4 наблюдалось исчезновение или мерцание текстур
В списке известных проблем всё также присутствует повышенное энергопотребление в простое при подключении дисплеев с высоким разрешением и частотой обновления, а также статтеры при воспроизведении видео. Известна проблема и для Forspoken, статтеры могут появиться при включении динамического разрешения. Остаётся нерешённой проблема в UNCHARTED 4: A Thief’s End. Также возможно появление статтеров в Sea of Thieves, искажений изображения в Battlefield 4 при выборе высокого и ультра качества постобработки, критические ошибки при открытии премиальных золотых паков в FIFA 23. Может наблюдаться сниженная производительность в VR играх, а в некоторых приложениях невозможно выбрать максимальный битрейт для кодирования выше 100 Мбит/с.
Как отмечает TechPowerUp, серия Radeon RX 6000 не получает обновлений драйверов уже более месяца. Ситуация обсуждалась ещё в прошлом выпуске драйверов, по слухам, скоро в AMD должны объединить ветки драйверов и вернуться к общим пакетам для всех видеокарт.
- Источники
- AMD
- TechPowerUp