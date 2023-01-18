Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
С ручным разгоном продвинутые варианты Radeon RX 7900 XTX могут достигать частот 2,9-3,5 ГГц
Около 2,9 ГГц в играх и до 3,5 ГГц в тестах рендеринга.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Сообщения, что новые графические процессоры AMD на базе архитектуры RDNA 3 могут работать на тактовой частоте 3,0 ГГц появились ещё до релиза, а после выяснилось, что и это не предел. Некоторые инсайдеры оказались правы, частота GPU, а точнее графического вычислительного кристалла GCD в составе Navi 31, может достигать 3,4…3,5 ГГц, но далеко не всегда. Это показали специалисты издания ComputerBase в сравнении вариантов видеокарт Radeon RX 7900 XTX с их конкурентами из стана NVIDIA, передаёт VideoCardz.

реклама

В большом исследовании специалисты, в частности, тестировали эталонный вариант AMD Radeon RX 7900 XTX и одно из лучших сторонних решений, вариант Nitro+ от компании Sapphire, ему ожидаемо и покорились максимальные частоты. Пик был зафиксирован в тесте Blender под названием Junk Shop, за счёт дополнительного ручного разгона частоты исполнения Sapphire Nitro+ удалось вплотную приблизить к отметке 3,5 ГГц. При этом энергопотребление видеокарты достигло 374 Вт, до лимита данной модели в 500 Вт остался большой запас. В этом же тесте эталонный вариант без разгона работал на уровне около 3,1 ГГц при потреблении 310 Вт. Что касается NVIDIA, к частоте 3,05 ГГц за счёт разгона удалось приблизить нестандартный вариант TUF Gaming GeForce RTX 4080 от Asus. За пределами Blender частоты видеокарт ниже, в играх специалисты добились 2,99 ГГц для исполнения Sapphire Nitro+, 2,72 ГГц для эталонного варианта Radeon RX 7900 XTX.

   
Частота Radeon RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ около 3,5 ГГц в Blender за счёт разгона.
Источник: ComputerBase
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

VideoCardz напоминает, что в презентациях для прессы AMD говорила о RDNA 3, как о первой архитектуре, которой удастся преодолеть частотную планку в 3,0 ГГц. Однако заводские частоты оказались куда ниже и, судя по тесту ComputerBase, в играх к частоте 3,0 ГГц можно приблизиться только на продвинутых вариантах с дополнительным разгоном. Однако впереди нас ожидают более доступные видеокарты Radeon RX 7000 с другими вариантами графических процессоров и там рабочие частоты могут быть куда выше.

Источники
ComputerBase
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #разгон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кастомные карты AMD Radeon RX 7900 XTX могут достигать тактовой частоты 3,5 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
107
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
2
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
41
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
22
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
28
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
21
В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов
3
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
77
Нидерланды выступают против ограничения экспорта в Китай оборудования, использующего зрелую литографию
3
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
17
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Samsung Galaxy Book2 Go — бюджетный ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
+
Башенный кулер SilverStone с 92-мм вентилятором 5000 об/мин может отвести 270 Вт от новых Intel Xeon
3
Представлен B-21 Raider - новейший стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США
9

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
62
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
40
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
8
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
23
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
10
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
28
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
17:58
Все остальные гораздо злее.
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
Виктор Викторович
17:58
Карта оверпрайс. Но ничего плавящего он не выпускал. Он же не виноват, что подобные дебилоиды как ты, не в состоянии правильно подключить кабель.
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
Подрыв Устоев
17:58
Причем тут марка ТВ , акцент сделан на продвижение блокировки контента , причем выборочно а это плохо , совсем плохо .((
Micron представила модули памяти DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ
Имя
17:56
"Л3 Кеш процессора при отключении ядер сохраняется. А в невыпущенном 5300х кеша меньше. Расходимся, автор потратил свое и наше время зря. Хотя сам то он что-то заработал..." сколько?
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
Имя
17:53
что за версия 5300x, можно ссылочку? 5300g есть, 5300x не найду, на скриншоте amd ryzen 3 4100. дополнено: "Превратить Ryzen 5 5600X в невыпущенный Ryzen 3 5300X довольно просто" в тексте статьи, ясн...
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
OgoGoLog
17:53
"Нацистам не место на украинской земле." Вы внутри своей страны с это задачей не справились. Проблема стала влиять и на соседей. Например, начиная с нулевых большинство националистических движений на...
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
vitosol
17:49
Бог шельму метит!
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
Серёга Разуваев
17:48
И какой смысл вообще выпускать такую карту ? Кто будет ее покупать , если она ничем не лучше 3060 ti, урезанная шина , пямять таже , объем памяти тот же...
NVIDIA снизила TDP GeForce RTX 4060 Ti до 160 Вт
Infinity78
17:48
ну и кому нужен такой шлак?
Разработчики Forspoken рекомендуют для игры 24 ГБ оперативной памяти
vitosol
17:47
Кастрюля, заглохни!
Генсек ООН назвал текущую геополитическую ситуацию в мире худшей с 1950-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем