Сообщения, что новые графические процессоры AMD на базе архитектуры RDNA 3 могут работать на тактовой частоте 3,0 ГГц появились ещё до релиза, а после выяснилось, что и это не предел. Некоторые инсайдеры оказались правы, частота GPU, а точнее графического вычислительного кристалла GCD в составе Navi 31, может достигать 3,4…3,5 ГГц, но далеко не всегда. Это показали специалисты издания ComputerBase в сравнении вариантов видеокарт Radeon RX 7900 XTX с их конкурентами из стана NVIDIA, передаёт VideoCardz.
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В большом исследовании специалисты, в частности, тестировали эталонный вариант AMD Radeon RX 7900 XTX и одно из лучших сторонних решений, вариант Nitro+ от компании Sapphire, ему ожидаемо и покорились максимальные частоты. Пик был зафиксирован в тесте Blender под названием Junk Shop, за счёт дополнительного ручного разгона частоты исполнения Sapphire Nitro+ удалось вплотную приблизить к отметке 3,5 ГГц. При этом энергопотребление видеокарты достигло 374 Вт, до лимита данной модели в 500 Вт остался большой запас. В этом же тесте эталонный вариант без разгона работал на уровне около 3,1 ГГц при потреблении 310 Вт. Что касается NVIDIA, к частоте 3,05 ГГц за счёт разгона удалось приблизить нестандартный вариант TUF Gaming GeForce RTX 4080 от Asus. За пределами Blender частоты видеокарт ниже, в играх специалисты добились 2,99 ГГц для исполнения Sapphire Nitro+, 2,72 ГГц для эталонного варианта Radeon RX 7900 XTX.
Источник: ComputerBase
VideoCardz напоминает, что в презентациях для прессы AMD говорила о RDNA 3, как о первой архитектуре, которой удастся преодолеть частотную планку в 3,0 ГГц. Однако заводские частоты оказались куда ниже и, судя по тесту ComputerBase, в играх к частоте 3,0 ГГц можно приблизиться только на продвинутых вариантах с дополнительным разгоном. Однако впереди нас ожидают более доступные видеокарты Radeon RX 7000 с другими вариантами графических процессоров и там рабочие частоты могут быть куда выше.
- Источники
- ComputerBase
- VideoCardz