Похоже, каких-либо изменений в ситуации не предвидится.

За последние месяцы появилось несколько новостей, разочаровывающих любителей разгона, особенно ту часть из них, которая не заинтересована в приобретении самых продвинутых, дорогих компонентов и получает удовольствие от доведения до предела возможностей более бюджетных решений. Так стало известно, что Intel могла окончательно закрыть лазейки для разгона заблокированных процессоров Core 13-го поколения на материнских платах с внешним тактовым генератором. Ранее появились новости, что AMD заблокировала возможность редактирования таблиц Power Play Tables (PPT) для видеокарт Radeon RX 7900 и, вероятно, так будет со всей серией. Как сообщает Tom’s Hardware, блокировка PPT сказалась на популярных программах для разгона, в частности More Power Tool (MPT) от разработчика под псевдонимом hellm из сообщества ресурса Igor’s LAB.

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Цитируя комментарии разработчиков, специалисты Tom’s Hardware отмечают: всё, что относится к редактированию PPT, теперь скрывается за многоступенчатой защитой и обойти её разработчики энтузиасты не смогут, для этого потребовалось бы переписать драйвер и прошивку. Более того, не получится установить на Radeon RX 7000 самостоятельно модифицированную прошивку с отредактированными значениями частот и напряжений, теперь возможность закрыта защитными механизмами Platform Security Processor (PSP).

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Такие утилиты, как More Power Tool, позволяли редактировать различные параметры, включая напряжение, в обход ограничений прошивки. За счёт этого можно было добиться лучшего разгона или лучше оптимизировать видеокарту, конечно, в случае, если пользователь понимает, что делает. Как показали обзоры, видеокарты Radeon RX 7000 могут работать в широком диапазоне частот с пиками до 3,5 ГГц и даже выше. Этим видеокарты заинтересовали энтузиастов, но невозможность залезть «под капот» со своими инструментами, вероятно, этот интерес сведёт на нет.