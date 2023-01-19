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Microsoft прекратит продажи лицензий Windows 10 на официальном сайте в конце января
У дистрибьюторов ещё можно будет найти запасы.
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Clint Patterson, Unsplash

Microsoft прекратит продажи Windows 10 примерно через две недели, 31 января, сообщает издание PCWorld, ссылаясь на уведомления официального сайта компании. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних авторизованных дистрибьюторов до исчерпания запасов поставленных лицензий, отмечают специалисты.

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Microsoft приостановила продажи своей продукции и сокращает присутствие в России, однако новость может быть актуальна, как напоминание для пользователей Windows 10 о том, что поддержка операционной системы завершится в ближайшие годы. «Microsoft продолжит поддерживать как минимум один выпуск Windows 10 до 14 октября 2025 года», — говорится на официальной странице жизненного цикла. Более длительную поддержку получили только корпоративные версии, например, поддержка Windows 10 Enterprise LTSC 2021 продлится до 12 января 2027 года, а специальную версию для устройств «интернета вещей» Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 и вовсе намерены поддерживать до 2032 года. К слову, 10 января окончательно завершилась поддержка любимой многими Windows 7 и неоднозначной Windows 8.1.

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Если судить по статистике игровой платформы Steam, то Windows 10 пока популярнее Windows 11, но доля последней среди любителей игр постепенно возрастает. Так в декабре 2022 года Windows 10 была установлена на 65,42% компьютеров пользователей Steam, а Windows 11 — на 28,42%.

Источники
PCWorld
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#microsoft #windows 10
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