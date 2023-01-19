У дистрибьюторов ещё можно будет найти запасы.

Clint Patterson, Unsplash

Microsoft прекратит продажи Windows 10 примерно через две недели, 31 января, сообщает издание PCWorld, ссылаясь на уведомления официального сайта компании. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних авторизованных дистрибьюторов до исчерпания запасов поставленных лицензий, отмечают специалисты.

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Microsoft приостановила продажи своей продукции и сокращает присутствие в России, однако новость может быть актуальна, как напоминание для пользователей Windows 10 о том, что поддержка операционной системы завершится в ближайшие годы. «Microsoft продолжит поддерживать как минимум один выпуск Windows 10 до 14 октября 2025 года», — говорится на официальной странице жизненного цикла. Более длительную поддержку получили только корпоративные версии, например, поддержка Windows 10 Enterprise LTSC 2021 продлится до 12 января 2027 года, а специальную версию для устройств «интернета вещей» Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 и вовсе намерены поддерживать до 2032 года. К слову, 10 января окончательно завершилась поддержка любимой многими Windows 7 и неоднозначной Windows 8.1.

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Если судить по статистике игровой платформы Steam, то Windows 10 пока популярнее Windows 11, но доля последней среди любителей игр постепенно возрастает. Так в декабре 2022 года Windows 10 была установлена на 65,42% компьютеров пользователей Steam, а Windows 11 — на 28,42%.

Источники PCWorld