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Охват Windows 11 среди пользователей Steam растёт, видеокарты 2016 года по-прежнему самые популярные
GTX 1650 закрепилась на первом месте.
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Kyle Williamson, Unsplash

Компания Valve опубликовала очередной отчёт по оборудованию пользователей игровой платформы Steam, интересно взглянуть, какова была статистика на конец 2022 года. Итак, в декабре операционная система Windows 11 продолжала набирать популярность среди любителей игр, по сравнению с октябрём, прирост аудитории 5,05% и общий охват 28,42%. Немного остаётся новой ОС от Microsoft до 30%, тем временем Windows 10 позиции теряет, но всё ещё является самой популярной среди пользователей Steam — она установлена на 65,42% компьютеров. К слову, только сегодня обсуждался материал издания PCWorld, где специалисты выяснили, что между самыми свежими версиями Windows 10 и 11 практически нет разницы в плане производительности, даже на самом современном оборудовании.

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Windows продолжает доминировать, той или иной версией пользуются 96,15% пользователей платформы. Охват операционных систем Linux растёт, но очень медленно, сейчас разными дистрибутивами пользуются около 1,38% пользователей Steam и лидером является SteamOS 3 под кодовым названием Holo. SteamOS 3 предустановлена на портативный компьютер Steam Deck, который пользуется большим спросом и помогает в популяризации Linux. Также в рейтинге отметились дистрибутивы Ubuntu, Arch, Manjaro, Pop!_OS и Mint.

Судя по статистике аппаратных компонентов, около 52% пользователей используют в своих ПК 16 ГБ оперативной памяти, при этом у более чем 30% установлены 6-ядерные процессоры. Позицию самой популярной видеокарты удерживает GeForce GTX 1650, в топ-5 настольных видеокарт также входят GTX 1060, RTX 2060, GTX 1050 Ti и RTX 3060. Примерно у 27% пользователей ускорители оснащены 8 ГБ видеопамяти, у 20% ускорители имеют 6 ГБ, а у 15% — 4 ГБ.

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Наиболее популярное разрешение монитора 1920x1080 (64,6%), мульти-монитор конфигураций 3840x1080 (66,24%), у 48,47% пользователей общий объём накопителей превышает 1 ТБ, при этом у 25,58% свободно до 250 ГБ из этого пространства.

Источники
Данные об оборудовании и ПО, Valve
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#steam #valve #статистика
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