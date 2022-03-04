Мы уже привыкли.

В официальном блоге Microsoft появилась информация о том, что компания временно прекращает продавать товары и предоставлять услуги в России. Соответствующее сообщение оставил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.

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Редмондцы намерены ограничить жителями России доступ к сервисам компании, включая Microsoft Store, а также остановить поставку новых продуктов. Основная причина для такого решения вполне ожидаемая — текущий геополитическая ситуация.

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В настоящее время до конца не установлено, идёт ли речь о будущих продажах только программных пакетов (Office, например) и ключей ОС Windows. По играм для Xbox и ПК нужно дождаться отдельного объявления. Скорее всего, оно будет.