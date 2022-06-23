Поскольку страны коллективного Запада на фоне проведения Россией специальной операции решили окончательно «порвать» с ней свои и без того не лучшие отношения, крупные технологические (и не только) компании следуют примеру своих правительств. Сегодня, как передаёт издание РБК, президент Microsoft Брэд Смит сообщил о постепенном сокращении бизнеса компании в России.
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По словам Смита, компания пока сохраняет свою деятельность в России, но будет её сокращать до того, что можно интерпретировать как полный уход Microsoft с российского рынка.
Первые последствия этого странного решения Microsoft уже может ощутить на себе каждый, кто решит загрузить Windows 10/11 с официального сайта компании с российского IP-адреса: данное действие попросту невозможно.
Собирается ли Microsoft возвращаться, и что компания считает необходимыми критериями для смены своего решения, не уточняется. Тут уж всё зависит, мягко говоря, не от неё.