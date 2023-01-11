Вчера Microsoft выпустила очередную партию обновлений безопасности для актуальных операционных систем Windows, как и ожидалось, Windows 7 и 8.1 получили свои последние исправления, поддержка этих версий ОС завершилась. Данное событие обсуждалось в преддверии выхода последних обновлений, клиентские версии Windows 7 и 8.1 поддерживались в течение 10 лет, а корпоративные клиенты могли оформить для «семёрки» ещё три года платной поддержки. Ещё пару лет поддерживать Windows 7 вызвались специалисты сторонней платформы 0patch, об этом тоже говорилось в предыдущей новости.
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Как сообщает gHacks, для Windows 7 (и Windows Server 2008 R2) выпустили накопительный пакет KB5022338 и пакет только с исправлениями безопасности KB5022339, соответствующие пакеты для Windows 8.1 (и Windows Server 2012 R2) получили номера KB5022352 и KB5022346. В случае с клиентскими версиями ОС, в Windows 7 «закрыли» 40 уязвимостей, а в Windows 8.1 — 48 уязвимостей.
Вкратце: для обеих ОС исправили ошибки аутентификации, связанные с определёнными значениями атрибута msds-SupportedEncryptionTypes и типами шифрования, а также некоторые проблемы подключения к базам данных, связанные с драйвером Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) SQL Server Driver (sqlsrv32.dll). В Windows 8.1 добавили ещё и новое окно с уведомлением о прекращении поддержки. Некоторые из известных проблем так и не были исправлены.
- Источники
- gHacks