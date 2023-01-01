Изменение положения видеокарты существенно влияет на температуры.

Risto Kokkonen, Unsplash

Недавно немецкий специалист Роман Хартунг, также известный под псевдонимом der8auer, посвятил одно из видео на своём YouTube канале проблеме высокого нагрева графического процессора (GPU) видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX. Стоит напомнить, что некоторые владельцы эталонных видеокарт сталкиваются с высокими температурами в самой горячей точке — показатель Junction Temperature (TJ) быстро достигает 110°C. Но только лишь эта температура не показатель проблемы, показателем является разница температур между средней по GPU и наибольшей TJ, которая достигает 50 К.

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В прошлом видео специалисту удалось решить проблему на одной из видеокарт, после пересборки системы охлаждения и замены термопасты температуры пришли в норму, однако в новом видео специалист утверждает, что ни термопаста, ни усилие прижима системы охлаждения не являются причинами высоких температур TJ. Хартунг получил 48 жалоб от владельцев эталонных видеокарт и выкупил некоторые из них для исследования, в результате которого высказал предположения о проблемах с испарительной камерой.

В числе экспериментов с видеокартами были:

горизонтальная и вертикальная установка

поддержка кулера для исключения воздействия его веса на конструкцию

сборка видеокарты без пластины для усиления жёсткости и охлаждения VRM, использование дополнительных шайб и укорочение стоек крепления для усиления прижима кулера к GPU



Источник: Профиль температур при изменении положения видеокарты из вертикального в горизонтальное и обратно.Источник: der8auer, YouTube

Сравнение показало, что в горизонтальном положении видеокарта нагревается быстрее, чем в вертикальном, всего за 1 минуту температура TJ достигала 110°C. Дополнительная поддержка кулера и усиленный прижим ни на что не повлияли. В процессе специалист решил проверить, что будет, если положение видеокарты менять под нагрузкой: после изменения положения видеокарты из вертикального в горизонтальные температуры стали резко расти и быстро дошли до пиковых, что ещё интереснее, возвращение в вертикальное положение на температуры не повлияло. Это и натолкнуло специалиста на мысль, что проблема может скрываться в тепловой камере, в которой по каким-то причинам нарушено движение потоков.

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