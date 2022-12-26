Но не исключено влияние какой-то случайной составляющей.

Risto Kokkonen, Unsplash

На прошлой неделе сообщения владельцев видеокарт AMD Radeon RX 7900 о перегреве и троттлинге привлекли внимание профильных СМИ. Ресурс HardwareLuxx собрал начальную статистику и выяснил, что проблема встречается среди видеокарт с эталонным дизайном от AMD, но далеко не всех. AMD уведомили о проблеме, в компании начали расследование. Какой-либо официальной информации пока нет, но известный оверклокер и энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) под псевдонимом der8auer самостоятельно смог справиться с перегревом на проблемной видеокарте.

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Один из подписчиков специалиста приобрёл две эталонные Radeon RX 7900 XTX и одна из них была подвержена перегреву — температура в самой горячей точке достигала 110°C. Во время разборки видеокарты владелец не выявил каких-либо отклонений в конструкции, замена термопасты не помогла. Далее видеокарта была куплена Хартунгом для исследований, специалист также не обнаружил никаких причин для перегрева при внешнем осмотре, но на этот раз после замены термопасты и повторной сборки проблема исчезла. Видеокарта успешно прошла испытания в Furmark и 3DMark, разогревшись примерно до 65°C по температуре GPU и до 80…85°C по температуре в самой горячей точке. Разница температур составила примерно 15…20°C, против 50°C у первого владельца.





Стоит обратить внимание на несколько моментов при повторной сборке видеокарты Хартунгом:

Термопаста наносилась довольно толстым слоем, равномерно по поверхности всего графического процессора. Никаких причудливых схем с точками и перекрестиями, лишнее выдавит кулер.

При сборке системы охлаждения специалист сначала затягивал винты вокруг графического процессора и только после этого остальные.

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Помогло ли вышеперечисленное или на решение проблемы повлияло что-то другое, непонятно. Факт: пересборка видеокарты с заменой термопасты может решить проблему перегрева, но появляется другая — потеря гарантии. Поэтому, столкнувшись с проблемой, есть смысл просто оформить замену или возврат, если это возможно.