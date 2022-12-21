Истинная пока остаётся неизвестной.

Risto Kokkonen, Unsplash

В Сети появляются жалобы на высокий нагрев видеокарт AMD Radeon RX 7900 в эталонном исполнении, температура самой горячей точки (GPU Junction Temperature, JT) графического кристалла GCD достигает у некоторых владельцев 109…110°C, после чего наступает тепловой троттлинг и производительность снижается. При этом показатели средней температуры GPU находятся в допустимых пределах, в частности, за счёт небольшого нагрева кристаллов с контроллерами памяти и кэшем MCD. О проблемах сообщает ресурс HardwareLuxx, отмечая появление таких жалоб на собственном форуме.

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На жалобы можно наткнуться и в социальных сетях, например, разработчик программы CapFrameX писал в Twitter* @CapFrameX, что его экземпляр Radeon RX 7900 XTX нагревался до 109°C, в комментариях нашлись и другие владельцы с такой проблемой. Статистика HardwareLuxx показывает, что проблема наблюдаются среди видеокарт эталонного дизайна, но не всех, варианты, побывавшие на тестировании у специалистов HardwareLuxx и других изданий, проблеме подвержены не были. Также пока не замечено проблем у нестандартных решений сторонних производителей. Причина неизвестна, но специалисты подозревают, что она может быть связана с плохим контактом системы охлаждения из-за неравномерной высоты чиплетов и рамки корпуса, неравномерности основания самого кулера.

Может быть, требуется обновление прошивки или драйвера для корректировки частот и мощности. Пользователь Twitter* @robfirstname отметил, что ему удалось снизить температуру JT референсной Radeon RX 7900 XTX со 110°C до 70…80°C, ограничив максимальную частоту GPU значением 2500 МГц в соответствии с официальными спецификациями, а также улучшив охлаждение, за счёт открытия боковой крышки корпуса и изменения положения видеокарты. При этом в сообщении @CapFrameX видно, что видеокарта перегревается при частоте GPU около 2900 МГц.

Очень интересный момент в сообщении @robfirstname кроется в изменении положения видеокарты. Пользователь Reddit u/kennypkp провёл исследование влияния положения Radeon RX 7900 XTX на температуру — результаты поразительные. Наименьшая температура при расположении видеокарты портами ввода-вывода вниз, а наибольшая — вверх. В последнем случае видеокарта перегревается. Автор тестирования отмечает, что такое не в новинку и ранее наблюдалось на некоторых других видеокартах. Причиной может быть как в целом конструкция кулера, так и влияние положения видеокарты на работу тепловых трубок. Вот замеры температур u/kennypkp при разных расположениях, первое значение температура GPU, второе — температура JT в °C:

Панель ввода-вывода вниз — 54,8/77,9

Панель ввода-вывода вверх — 64,1/109,7

Коннектор PCIe вниз — 57,3/85

Коннектор PCIe вверх — 56/85,8

Расположение в горизонтальной плоскости вентиляторами вниз (классическое) — 55,5/88,2

Расположение в горизонтальной плоскости вентиляторами вверх — 55,6/87,4

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В итоге, можно выделить три возможные причины: неравномерность по высоте чиплетов и рамки графического процессора либо неравномерность основания кулера, что приводит к плохому контакту; переразгон видеокарты, что требует внесения правок в алгоритм управления частотами, напряжением, мощностью; проблемы или особенности компонентов, применяемых в конструкции кулера. Столкнувшимся с проблемой пользователям пока проще всего ограничить частоты и поменять положение видеокарты, если это возможно.