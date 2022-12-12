А следующие за ними Arrow Lake ещё выше.

Madhuvan Yadav, Unsplash

Intel уже официально подтвердила, что следующими поколениями процессоров после Raptor Lake будут Meteor Lake и Arrow Lake, также компания рассказала довольно много подробностей о технологиях, которые будут использоваться при производстве процессоров следующего поколения. Но многие спецификации всё ещё неизвестны, выход первых процессоров Meteor Lake ожидают не ранее второй половины следующего года. Удивительно, но на одном из сайтов компании Intel нашли «пасхалку», раскрывающую некоторые характеристики будущих платформ — в xml-карте сайта оказались ссылки на страницы, названия которых указывают на некоторые характеристики, сообщает ресурс ComputerBase.

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Например, в документе присутствует ссылки, указывающие на семейство Arrow Lake-PX с поддержкой LPDDR5X-8400, Arrow Lake-S с поддержкой DDR5 форматов DIMM, SO-DIMM, включая модули с коррекцией ошибок ECC. Что касается ближайшего Meteor Lake, специалисты обнаружили три семейства: S для настольных ПК, M и P для мобильных, последние могут поддерживать память LPDDR5X-7500 и это отличное обновления для интегрированной графики, которая, как ожидается, станет существенно производительнее. Настольные процессоры Meteor Lake соседствуют в названиях документов с сокетом LGA1851.