Таким образом, GT3 должна сравняться по количеству шейдерных ALU с настольной Arc A380.

Madhuvan Yadav, Unsplash

Глава подразделения ускоренных вычислений и графики Intel в недавнем интервью отметил, что с нетерпением ждёт выхода процессоров Meteor Lake, которые «изменят картину рынка интегрированной графики». Похоже, что Intel планирует сделать большой рывок в производительности и, возможно, даже обогнать конкурента. Конфигурация будущей 5-нм интегрированной графики или «плиточного GPU» (tile GPU, tGPU) официально ещё неизвестна, но Twitter* блогер @Kepler_L2 назвал две конфигурации, которые, скорее всего, будут использовать мобильные процессоры Meteor Lake, ожидаемые во второй половине следующего года, пишет Wccftech.

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Блогер известен своими интересными находками в программном обеспечении с открытым исходным кодом, драйверах, открытой телеметрии и т.п., но на этот раз первоисточник не уточняется. Говорится, что конфигурация tGPU с обозначением GT2 предложит 64 вычислительных блока Execution Unit (EU) или, если опираться на принятые для видеокарт Intel Arc обозначения, 64 «векторных движка» Xe Vector Engine (XVE). Это соответствует применению 4 блоков Xe Core и наличию 512 шейдерных ALU. Меньше, чем в настольной Arc A310, которая предлагает 6 Xe Core и 768 ALU.

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Другое дело GT3, блогер указывает на применение 128 XVE, как в настольной Arc A380, это может говорить о наличии 1024 шейдерных ALU — довольно производительное решение, правда ещё неизвестно, насколько высокой будет тактовая частота tGPU и сравнится ли он по вычислительной производительности с настольным вариантом. Ресурс также отмечает, что в Сети были замечены идентификаторы PCI интегрированной графики ряда процессоров Intel Meteor Lake и пока всё это GT2 варианты, что может намекать на применение GT3 в ряде процессоров высокого класса.

Источник: @Kepler_L2 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ