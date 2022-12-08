Поддерживаются камеры до 320 МП.

Vasilis Chatzopoulos, Unsplash

Компания MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 8200, новинка ориентирована на смартфоны премиум класса и позиционируется, как флагманское, но более доступное решение. Производится чип по технологическим нормам класса 4 нм и предлагает в своём составе 8-ядерный процессор и 6-ядерную графику. Процессор объединяет два типа ядер, разделённых на три кластера, одно ядро Arm Cortex-A78 работает на частоте до 3,1 ГГц и ещё три ядра на базе этой же архитектуры на частоте до 3,0 ГГц, эффективный кластер представлен квартетом ядер Arc Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Поддерживается работа с четырёхканальной LPDDR5X оперативной памятью и UFS 3.1 флэш-накопителем, сообщает ресурс XDA-Developers.

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В качестве графического процессора используется Arm Mali-G610MC6, контроллер MediaTek MiraVision 785 обеспечит вывод изображения на дисплеи FHD+ до 180 Гц и WQHD до 120 Гц. Поддерживается технология динамического изменения частоты обновления дисплея и декодирование AV1. За ускорение задач с применением искусственного интеллекта отвечает AI блок MediaTek APU 580, а за обработку данных с камер ISP-процессор MediaTek Imagiq 785 — он позволит оборудовать смартфоны на базе нового SoC камерами с разрешением вплоть до 320 МП и обеспечить запись видео HDR 14-бит.

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Из остального, трёх-диапазонный Wi-Fi 6E 2x2, 5G с поддержкой частот до 6 ГГц, беспроводное аудио Bluetooth LE и Dual-Link True Wireless Stereo, поддержка игровой технологии MediaTek HyperEngine 6.0 — все эти и другие ключевые особенности новой системы представлены на слайде выше. Глобальный дебют MediaTek Dimensity 8200 ожидается в декабре этого года.