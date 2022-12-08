Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
MediaTek представила 4-нм чип Dimensity 8200 для доступных флагманов
Поддерживаются камеры до 320 МП.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
Vasilis Chatzopoulos, Unsplash

Компания MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 8200, новинка ориентирована на смартфоны премиум класса и позиционируется, как флагманское, но более доступное решение. Производится чип по технологическим нормам класса 4 нм и предлагает в своём составе 8-ядерный процессор и 6-ядерную графику. Процессор объединяет два типа ядер, разделённых на три кластера, одно ядро Arm Cortex-A78 работает на частоте до 3,1 ГГц и ещё три ядра на базе этой же архитектуры на частоте до 3,0 ГГц, эффективный кластер представлен квартетом ядер Arc Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Поддерживается работа с четырёхканальной LPDDR5X оперативной памятью и UFS 3.1 флэш-накопителем, сообщает ресурс XDA-Developers.

Источник: MediaTek

реклама

В качестве графического процессора используется Arm Mali-G610MC6, контроллер MediaTek MiraVision 785 обеспечит вывод изображения на дисплеи FHD+ до 180 Гц и WQHD до 120 Гц. Поддерживается технология динамического изменения частоты обновления дисплея и декодирование AV1. За ускорение задач с применением искусственного интеллекта отвечает AI блок MediaTek APU 580, а за обработку данных с камер ISP-процессор MediaTek Imagiq 785 — он позволит оборудовать смартфоны на базе нового SoC камерами с разрешением вплоть до 320 МП и обеспечить запись видео HDR 14-бит.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Из остального, трёх-диапазонный Wi-Fi 6E 2x2, 5G с поддержкой частот до 6 ГГц, беспроводное аудио Bluetooth LE и Dual-Link True Wireless Stereo, поддержка игровой технологии MediaTek HyperEngine 6.0 — все эти и другие ключевые особенности новой системы представлены на слайде выше. Глобальный дебют MediaTek Dimensity 8200 ожидается в декабре этого года.

Источник:
MediaTek
XDA-Developers
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #mediatek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Core i3-10100 с DDR4-2666 неплохо смотрелся на фоне Ryzen 5 4500 — процессоры сравнили в играх
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
На следующей неделе Intel представит новую дорожную карту процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманский PCI-E 4.0 SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта рекордно подешевел в российских магазинах
24
Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
+
Команда бывших инженеров NASA сбросила на Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
5
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
51
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
34
Дисплей Samsung нового поколения предложит мониторинг артериального давления и уровня сахара
1
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Американские майнеры влезли в долги, которые им не под силу отдать кредиторам
10
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
7
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
20
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
В CD Projekt Red назвали причину, из-за которой в Cyberpunk 2077 так и не появился мультиплеер
3
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
15
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Джонни Сильверхэнд проломил четвертую стену и попал в NFS: Unboud
3
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
6

Популярные статьи

AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
137
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
9
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
13
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
+
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
5
Главные игры декабря 2022 года
2

Сейчас обсуждают

.qworn
10:39
Значит точно будет вторая волна , а потом и третья...
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
nonses84
10:32
Дорого сегодня за это, а завтра это ещё дороже
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
baran
10:30
Ещё Dwarf Fortress говорят крутая игра
Главные игры декабря 2022 года
Артём Vinch
10:29
соглашусь, что это оверпрайс. но сравнивать с куском китайской ущербной флешки - это перебор
Флагманский PCI-E 4.0 SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта рекордно подешевел в российских магазинах
Артём Николаев
10:29
Скудоумные порадуются чужому провалу, но всё так же ничего делать не будут. А кто-то сейчас скупает активы за даром. И через несколько лет опять "ой, как же так, опять ненавистные богатые богатеют, а ...
Неспособные погасить кредиты майнеры отдают майнинговые установки
3000kyky Sakh
10:27
Я же вам говорю, у вас проблемы с логикой. Вы пишите бред и не видите его, даже после тычка носом. Я: "найдете в цИтатаХ хоть один довод" Тут добавлю: ...или не размышление... Вы:"утверждения" - г...
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Антон Васильев
10:26
у моей 2070s выше 60 градусов в играх не видел, а тут у 2060s ты заявляешь 90 градусов
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
Антон Васильев
10:24
А чего это в каклостане бензин стоит 1.39 евро? Как бы намекает...
Сколько стоит бензин в России, Польше и Германии, и что ждёт Европу этой зимой
skydan
10:23
С нового года появляется
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
mo3ulla
10:23
в битве мочи и говна ( когда обе карты чинены в китайском подвале с неизвестным качеством ) . 2060 и 2060s будут быстрее чуть ли не на треть .. за одну и туже цену температура ? вас замена термопа...
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем