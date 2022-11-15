Процессор должен иметь отношение к экстремально-производительному мобильному семейству Dragon Range.

В базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity заметили 12-ядерный и 24-поточный процессор AMD Ryzen 9 7845HX, которой должен иметь отношение к будущей экстремально-производительной мобильной линейке AMD. Неизвестно, насколько можно доверять записи в базе данных, учитывая, что недавно специалисты объяснили, как легко можно создавать фейки с процессорами AMD, но модель 7845HX некоторое время назад упоминалась в официальных материалах об изменении правил обозначения мобильных процессоров, отмечает VideoCardz.

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В соответствии с новыми правилами, обозначение 7845HX говорит об отношении к линейке продуктов 2023 года, моделям Ryzen 9 на базе архитектуры Zen 4. Кроме того, цифра 5 на конце указывает, что это процессор более высокого класса в своём сегменте, а индекс HX, что его мощность 55 Вт и более — модель рассчитана на игровые ноутбуки или мобильные рабочие станции. Все модели с обозначениями, соответствующими маске 7x45, относятся к семейству Dragon Range и есть предположение, что это семейство представляет собой перепрофилированные настольные процессоры для ноутбуков, а значит интегрированная графика в них будет слабой, но целевом для Dragon Range сегменте все ноутбуки оснащаются мощной дискретной графикой.

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К сожалению, отчёт в базе данных Ashes of the Singularity более ничего особенного не содержит, тестировался процессор со встроенной графикой и результаты в базе сравнимы между собой. В заключение можно отметить, что процессоры Dragon Range должны вывести мобильную платформу AMD за пределы 8 ядер, ожидается, что представят их вместе с семейством Phoenix в начале следующего года, возможно, на CES 2023.