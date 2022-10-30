Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Наплыв экзотических процессоров AMD в базы бенчмарков объяснили лазейкой для изменения имени модели
Так недавние результаты Geekbench оказались фейковыми.
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
3090 ASUS Gaming дешевле дешевой цены
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Michael Dziedzic, Unsplash

Появилось объяснение резкому наплыву неанонсированных процессоров AMD в базу данных Geekbench. Сначала подвоха никто не заподозрил, процессоры 7800X и даже 7300X выглядели правдоподобно, хотя последний и вызывал некоторые сомнения. Позже появился APU Ryzen 7730G для AM4 и даже это можно было объяснить давними намёками на долгую актуальность платформы, но модель вызвала уже слишком много подозрений и вскорости подтвердилось, что всё это фейки. Объяснение привёл ресурс Chips and Cheese, оказывается многие бенчмарки можно обмануть, по крайней мере, с процессорами AMD.

реклама

Как объясняют специалисты, трюк заключается в редактировании шести MSR-регистров процессоров AMD, в которых хранится название модели. Начиная с процессоров Bulldozer, эти регистры доступны как для чтения, так и для записи, но ситуация может разниться от случая к случаю. В регистры можно записать любую строку длиной до 48 символов. Программа для тестирования Geekbench, а также многие другие, среди которых авторы отмечают CPU-Z, Cinebench, HWMonitor, бенчмарк Blender и даже известный комплексный информационно-диагностический пакет AIDA64 считывают название процессора из MSR-регистров с помощью инструкций CPUID.

Судя по всему, именно таким образом в базе данных Geekbench за последние несколько дней появились многие новые процессоры AMD, а правдоподобность отчётов объяснялась тем, что для их создания использовался реальный флагманский процессор Ryzen 7000, которому отключали лишние ядра и изменяли частоты. Странно, что в Geekbench и других утилитах отсутствует дополнительная проверка аппаратных компонентов. По информации специалистов, таким образом обмануть не получится HWiNFO и BenchMate, последняя известна в кругах оверклокеров и часто используется для подтверждения результатов тестов.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Специалисты не проверяли, можно ли провернуть аналогичное с процессорами Intel и другим оборудованием.

Источник:
Chips and Cheese
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #тесты не тесты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
На замену Ryzen 7000 – какой процессор купить, если вы не хотите переплачивать за новинки 2022г
У некоторых процессоров AMD Ryzen 5 7600X есть два кристалла с ядрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
26
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
25
Улыбающееся Солнце выбросило в сторону Земли мощный поток радиации на скорости более 3 млн. км/час
8
AMD убрала с официального сайта русский раздел
235
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
80
Цены упали ниже РРЦ на старшие видеокарты NVIDIA
10
В беспилотнике, сделанном в Иране, обнаружили украинский модуль
6
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
1
Boeing, пытающийся заменить российский "Союз МС", несет убытки на 900 миллионов долларов
11
89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
1
Блогер сравнил камеру 10-летней Nokia 808 и новенького iPhone 14 Pro
4
Sony PlayStation 5 с новым 6-нм процессором AMD Oberon Plus доступна в Европе
5
Google выпускает срочное исправление нулевого дня для миллиардов пользователей Chrome
+
Блогер попробовал заставить RTX 4090 сгореть в "прямом эфире" — что из этого вышло
7
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
9
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – скидки на игровые модели NVIDIA доходят до 25 000р
5
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
17
Ученые обнаружили под льдами Антарктиды реку длиной 460 километров
2
В России пока не будут отключать мобильные сети 3G
3
Многострадальная Cyberpunk 2077 получила 100 графических модификаций и заиграла красками с RTX-ON
4

Популярные статьи

ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
112
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
18
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
57
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
61
Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии
50
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
50
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
10
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
1
Мои впечатления от игры Фобос 1953 (1953 - KGB Unleashed)
1

Сейчас обсуждают

Kostik_I
09:00
"не только Геранью и прочими мохаджерами полнится беспилотные силы" ПолнИтся беспилотная сила. ПолнЯтся беспилотные силы.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Сергей Устимов
08:52
При чем здесь изгиб??? Может роль играет сила тока и, как результат, мощность, подаваемая на эту плитку?)
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
darses
08:47
ЫЫ тема конечно не этого сайта , но реакция хохлов радует ))) Давай еще.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Алексей Каверин
08:44
Было же к 2030. А что случилось? Да и откуда они будут брать лишнюю электроэнергию?
Европейские законодатели решили запретить продажи машин с ДВС с 2035 года
Zorro
08:43
С интелами также. вышел 11900K цена на старте 55р. выйдет 12900K. а 11900K вместо 55р. на Авито уже 22р. за 1 год -33 косаря. Это не учел.
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
Suho
08:29
Тут бывших ЦРУшников сокращать надо, но кто ему даст...
Илон Маск начал готовиться к сокращению персонала Twitter
Иван Романов
08:26
возбудюсь только от 25 тр за 3060, 1060 продавать не буду, оставлю как ремкомплект.
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
1TronpmG5
08:25
>>просто их глушанули немного Локально заглушить можно. Полностью лишить связи вряд ли. Система распределенная и заглушить не так просто. Примерно также как и GPS. Локально заглушить гражданские часто...
Глава Microsoft Gaming считает, что игровая индустрия переживёт экономический кризис
Максим Лобков
08:20
Двойное гражданство. Наделают косяков и уезжают за границу.
Крупнейший китайский производитель памяти YMTC попросил американских сотрудников покинуть компанию
Kochito
08:20
Зачем брать 7600х если за ту же цену есть 5950х на удобной платформе.
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем