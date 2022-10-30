Так недавние результаты Geekbench оказались фейковыми.

Michael Dziedzic, Unsplash

Появилось объяснение резкому наплыву неанонсированных процессоров AMD в базу данных Geekbench. Сначала подвоха никто не заподозрил, процессоры 7800X и даже 7300X выглядели правдоподобно, хотя последний и вызывал некоторые сомнения. Позже появился APU Ryzen 7730G для AM4 и даже это можно было объяснить давними намёками на долгую актуальность платформы, но модель вызвала уже слишком много подозрений и вскорости подтвердилось, что всё это фейки. Объяснение привёл ресурс Chips and Cheese, оказывается многие бенчмарки можно обмануть, по крайней мере, с процессорами AMD.

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Как объясняют специалисты, трюк заключается в редактировании шести MSR-регистров процессоров AMD, в которых хранится название модели. Начиная с процессоров Bulldozer, эти регистры доступны как для чтения, так и для записи, но ситуация может разниться от случая к случаю. В регистры можно записать любую строку длиной до 48 символов. Программа для тестирования Geekbench, а также многие другие, среди которых авторы отмечают CPU-Z, Cinebench, HWMonitor, бенчмарк Blender и даже известный комплексный информационно-диагностический пакет AIDA64 считывают название процессора из MSR-регистров с помощью инструкций CPUID.

Судя по всему, именно таким образом в базе данных Geekbench за последние несколько дней появились многие новые процессоры AMD, а правдоподобность отчётов объяснялась тем, что для их создания использовался реальный флагманский процессор Ryzen 7000, которому отключали лишние ядра и изменяли частоты. Странно, что в Geekbench и других утилитах отсутствует дополнительная проверка аппаратных компонентов. По информации специалистов, таким образом обмануть не получится HWiNFO и BenchMate, последняя известна в кругах оверклокеров и часто используется для подтверждения результатов тестов.

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Специалисты не проверяли, можно ли провернуть аналогичное с процессорами Intel и другим оборудованием.