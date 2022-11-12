Как известно, новая технология NVIDIA DLSS 3 теперь объединяет три компонента. Кроме масштабирования Super Resolution и технологии снижения задержки Reflex, появившихся ранее, в новую версию DLSS 3 входит генерация кадров Frame Generation. Генерация кадров пока эксклюзивна для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace, но, как оказалось, не эксклюзивна для одной лишь технологии DLSS 3. Специалисты ресурса Igor’s LAB выяснили, что генерацией кадров можно дополнить технологии масштабирования конкурентов, AMD FSR и Intel XeSS, причём NVIDIA подтвердила, что это не баг, а фича.
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В своей публикации специалисты Igor’s LAB рассмотрели игру Marvel’s Spider Man Remastered, в графических настройках включение генерации кадров не зависит от выбора технологии масштабирования, можно свободно выбрать AMD FSR 2.1 или Intel XeSS при включённой генерации кадров от NVIDIA DLSS 3. Но в отношении требований к аппаратному обеспечению ничего не поменялось, нужно быть владельцем видеокарты Ada Lovelace.
Результаты тестирования подтверждают работоспособность комбинаций и, что интересно, наибольшей частоты кадров удалось добиться в случае FSR 2.1, преимущество над DLSS 3 в режиме «Ультра производительность» составило 3,3%. В оригинальном материале приводится много замеров и в ближайшее время авторы планируют подробнее рассмотреть совместную работу генерации кадров NVIDIA с технологиями масштабирования других компаний.
На презентации видеокарт AMD Radeon RX 7000 компания анонсировала новую версию FSR 3, в которой планируют реализовать технологию Fluid Motion Frames — представители компании подробно не объяснили, что это такое, но заявили о намерениях повысить частоту кадров в два раза, что намекает на что-то аналогичное генерации кадров в DLSS 3 от NVIDIA.
- Источник:
- Igor's LAB